Иномарка въехала в толпу людей на остановке в Петербурге
Легковой автомобиль въехал в людей на остановке возле станции метро «Академическая» в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает местный телеканал 78.ru.
Авария произошла около 11:00 на пересечении Гражданского проспекта и проспекта Науки. В результате травмы получили три человека, двоих из них госпитализировали.
По данным городского портала «Мойка78», водитель Hyundai Accent сначала задел бампером попутную «ГАЗель», а затем въехал в людей на остановке и врезался столб. Издание пишет об одном пострадавшем.
Ранее сообщалось, что в Челябинске скорая помощь с беременной женщиной столкнулась с автобусом. Троих пассажиров последнего транспорта доставили в больницу для осмотра.
