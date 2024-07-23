Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Происшествия/ Задувший свечи в московском храме мигрант пройдет принудительное лечение

Задувший свечи в московском храме мигрант пройдет принудительное лечение

В Москве суд отправил в психлечебницу мигранта, потушившего свечи в церкви
23 июля 2024, 21:59
Фото: istock / Zolnierek

Фото: istock / Zolnierek

Мигранта, демонстративно задувшего свечи в одном из храмов на юго-западе Москвы, отправили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом проинформировал Телеграм-канал столичной прокуратуры.
«К нему (нарушителю — ред.) применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа», — сказано в сообщении.
19 июня следственное управление СК РФ по Москве сообщило, что в храме на юго-западе столицы неизвестный подошел к поминальному столу и задул стоявшие на нем свечи. Мужчина сделал это вместе с сообщником, внимавшим все на камеру.



Против мужчины возбудили уголовное дело. Выяснилось, что нарушитель — гражданин Таджикистана. Менее чем через неделю СК сообщил о завершении расследования и результатах экспертизы, по которым обвиняемый признан нуждающимся в принудительном лечении.

Читайте также:

В Челябинске после вечеринки нашли мертвого младенца с пробитой головой

Появились новые подробности ДТП с участием байкерши МотоТани

В российском регионе мужчина устроил фотосессию с трупом утопленника

#дело
#помощь
#уголовное дело
#лечение
#специалисты
#мужчины
#мужчина
#ск рф
Достижения.рф