Задувший свечи в московском храме мигрант пройдет принудительное лечение

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Мигранта, демонстративно задувшего свечи в одном из храмов на юго-западе Москвы, отправили на принудительное психиатрическое лечение. Об этом проинформировал Телеграм-канал столичной прокуратуры.
«К нему (нарушителю — ред.) применена принудительная мера медицинского характера в виде принудительного лечения в медицинской организации, оказывающей психиатрическую помощь в стационарных условиях, специализированного типа», — сказано в сообщении.19 июня следственное управление СК РФ по Москве сообщило, что в храме на юго-западе столицы неизвестный подошел к поминальному столу и задул стоявшие на нем свечи. Мужчина сделал это вместе с сообщником, внимавшим все на камеру.
Против мужчины возбудили уголовное дело. Выяснилось, что нарушитель — гражданин Таджикистана. Менее чем через неделю СК сообщил о завершении расследования и результатах экспертизы, по которым обвиняемый признан нуждающимся в принудительном лечении.
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