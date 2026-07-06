Зафиксировали активность аккаунта пропавшего с семьей Сергея Усольцева
«АиФ»: В аккаунте Сергея Усольцева в соцсети увидели активность
В аккаунте Сергея Усольцева, который вместе с женой Ириной и дочерью бесследно исчез в тайге Красноярского края в сентябре 2025 года, зафиксировали новую активность. Об этом сообщил исследователь Валентин Дегтерев, поделившийся данными с aif.ru.
По словам Дегтерева, он использовал специализированного бота для проверки реальной активности профиля. Исследователь подчеркнул, что именно через этот профиль он несколько лет назад общался с Усольцевым, и теперь у него почти нет сомнений: глава семьи жив.
«Я прогнал аккаунт Сергея через бот, определяющий реальную активность. И получил ответ, что Сергей или кто-то еще заходил туда недавно», — пояснил он.
Кроме того, исследователь отметил, что ему удалось отправить сообщение на номер Усольцева, и оно было прочитано, поскольку номер остался в записной книжке Сергея. Ирина и Сергей Усольцевы с дочерью пропали в Партизанском районе Красноярского края. Позже выяснилось, что во время маршрута семья совершила три остановки, причём на одной из них Усольцевы приобрели нож в придорожном магазине.