Основателя группы Migos ранили в конфликте на парковке казино во Флориде

Рэпер Offset ранен в перестрелке у казино
Рэпер Offset получил огнестрельное ранение в США. Инцидент произошёл вечером в понедельник возле казино Seminole Hard Rock. Об этом сообщает Daily Mail.
Представитель музыканта подтвердил эту информацию.
«В настоящее время Киари находится в больнице и получает медицинскую помощь. Его состояние стабильное, за ним ведется тщательное наблюдение», — заявили в окружении артиста.
В полицейском управлении штата рассказали подробности. Конфликт начался около 19:00 по местному времени на парковке.
«В результате инцидента человек получил ранения, не угрожающие жизни, и был доставлен в Мемориальную региональную больницу в Голливуде. Полиция Семинола немедленно прибыла на место, и ситуация была быстро взята под контроль. Расследование продолжается. Территория находится под охраной, угрозы для населения нет», — отметили в ведомстве.
Правоохранители задержали двух подозреваемых. Один из них оказал сопротивление при аресте. Свидетели сообщают, что за несколько минут до стрельбы Offset вёл себя дружелюбно. Артист общался с поклонниками у входа в казино, делал с ними фотографии.