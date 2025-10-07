Заглядывавшего под юбки ученицам преподавателя в Британии отдали под суд
51‑летнего бывшего учителя математики Стюарта Норриса признали виновным в подглядывании. Об этом пишет Harborough Mail.
Как сообщается, во время пробного экзамена мужчина снимал на телефон пространство под юбками двух учениц 14 и 15 лет. При задержании у Норриса обнаружили также большое количество материалов с изображениями обнажённых детей, которые он скачал из интернета. Педагог признал свою вину по ряду пунктов обвинения.
Суд первоначально назначил ему десятимесячный условный срок и занёс в реестр сексуальных преступников на десять лет. Позднее, за нарушения условий приговора, его отправили в тюрьму.
Дисциплинарная комиссия лишила Норриса права преподавать без ограничения срока и отменила для него возможность обжаловать это решение, сославшись на отсутствие признаков раскаяния.
