Минобороны показало кадры прибытия российских бойцов из украинского плена

Фото: istockphoto/Vladimir_Timofeev
Самолёт Ил-76 с российскими военнослужащими приземлился в Москве. На нём в Россию с Украины вернулись 90 бойцов, которых освободили в рамках обмена военнопленными.
На кадрах видеозаписи, опубликованной министерством обороны РФ, видно, как приземляется самолёт, из него выходят солдаты, бывшие пленные. Они садятся в автобус, некоторые сразу звонят домой.
Солдаты рассказывают, с каким нетерпением они ждали возвращения на Родину, говорят о том, как они рады тому, что прилетели домой, в Россию. Один из бойцов говорит, что не ожидал такой тёплой встречи в Москве.
Бывшие военнопленные, которых обменяли в формате 90 на 90 при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, прилетели в столицу для прохождения лечения и реабилитации. Кроме того, всем им будет оказана необходимая психологическая помощь.
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«Мама, меня обменяли, я в России», — говорит в телефонную трубку один из них.
Солдаты рассказывают, с каким нетерпением они ждали возвращения на Родину, говорят о том, как они рады тому, что прилетели домой, в Россию. Один из бойцов говорит, что не ожидал такой тёплой встречи в Москве.
Бывшие военнопленные, которых обменяли в формате 90 на 90 при посредничестве Объединённых Арабских Эмиратов, прилетели в столицу для прохождения лечения и реабилитации. Кроме того, всем им будет оказана необходимая психологическая помощь.
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Александр Бойцов