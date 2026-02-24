У гулявшей с трупом дочери дагестанки могут быть проблемы с психикой

24 февраля 2026, 20:54

Сапа: У гулявшей с трупом дочери дагестанки могут быть психические проблемы

Фото: istockphoto/Miljan Živković

У женщины из Дербента, в коляске которой обнаружили маленькую девочку без признаков жизни, могли быть психические расстройства. Об этом пишет «Сапа Кавказ» со ссылкой на источник.