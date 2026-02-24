У гулявшей с трупом дочери дагестанки могут быть проблемы с психикой
У женщины из Дербента, в коляске которой обнаружили маленькую девочку без признаков жизни, могли быть психические расстройства. Об этом пишет «Сапа Кавказ» со ссылкой на источник.
По информации Telegram-канала, предварительное обследование якобы выявило у женщины заболевания. Сообщается, что ребенок был сильно истощенным и, вероятно, поэтому не выжил. Девочка, как утверждается, родилась в 2024 году.
Также отмечается, что мать — уроженка Дагестана. Ранее она долгое время жила в Сирии, после чего вернулась в Россию. По предварительным данным, у женщины могут быть еще пятеро детей, однако их местонахождение пока не установили, говорится в публикации.
Женщину с коляской заметили на проспекте Агасиева рядом с вокзалом. Сотрудники правоохранительных органов решили проверить документы и обнаружили в коляске ребенка, который к тому моменту уже не подавал признаков жизни. По словам матери, они с дочерью якобы длительное время голодали.
По факту случившегося возбудили уголовное дело.
