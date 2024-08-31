СК возбудил уголовное дело о теракте после атаки ВСУ на Белгород

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Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье «теракт» в связи с атакой ВСУ на Белгород и Белгородский район. Об этом ведомство сообщило в Telegram-канале.
В настоящее время СК РФ устанавливает обстоятельства произошедшего и лиц, которые причастны к теракту. Уточняется, что их действиям будет дана правовая оценка.
В пятницу вечером, 30 августа, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Отмечается, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли 5 человек, 46 мирных жителей получили ранения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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В пятницу вечером, 30 августа, губернатор Вячеслав Гладков заявил, что система противовоздушной обороны сработала над Белгородом и Белгородским районом, было сбито несколько воздушных целей на подлете к городу. Отмечается, что обстрел велся из РСЗО Vampire. Из-за атаки погибли 5 человек, 46 мирных жителей получили ранения.
Напомним, президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.
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Екатерина Коршунова