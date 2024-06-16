Названы требования захвативших заложников в ростовском СИЗО

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Обвиняемые в ростовском СИЗО, которые захватили заложников, потребовали машину и оружие. Об этом пишет Baza в Telegram.
Отмечается, что помимо транспорта и оружия преступники потребовали получить возможность уехать из СИЗО. Согласно информации источника, если данные требования будут выполнены, то готовы отпустить заложников.
В настоящее время у здания изолятора находятся бойцы спецназа УФСИН и СОБР.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям.
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В настоящее время у здания изолятора находятся бойцы спецназа УФСИН и СОБР.
Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям.
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Екатерина Коршунова