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Названы требования захвативших заложников в ростовском СИЗО

Baza: захватившие заложников в ростовском СИЗО потребовали машину и оружие
16 июня 2024, 10:56
Фото: iStock/zabelin

Фото: iStock/zabelin

Обвиняемые в ростовском СИЗО, которые захватили заложников, потребовали машину и оружие. Об этом пишет Baza в Telegram.
Отмечается, что помимо транспорта и оружия преступники потребовали получить возможность уехать из СИЗО. Согласно информации источника, если данные требования будут выполнены, то готовы отпустить заложников.

​В настоящее время у здания изолятора находятся бойцы спецназа УФСИН и СОБР.



Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям.

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#преступники
#видео
#данные
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#человек
#сизо
#ростовская область
После захвата заложников в ростовском СИЗО завели уголовное дело
16 июня 2024, 11:27

Фото: iStock/Evgen_Prozhyrko

В Следственном комитете России сообщили о возбуждении уголовного дела в связи с инцидентом с захватом заложников, который произошел в следственном изоляторе Ростова-на-Дону.
«По факту захвата заложников в одном из следственных изоляторов города Ростова-на-Дону, следственные органы Следственного комитета Российской Федерации по Ростовской области возбудили уголовное дело по статье 206 Уголовного кодекса РФ (захват заложника)», — заявили в ведомстве.
Ранее ФСИН России сообщила, что в воскресенье обвиняемые, находящиеся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН по Ростовской области, взяли в заложники двух сотрудников, и что изолятор продолжает работать в обычном режиме.

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В СИЗО в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники сотрудников
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#уголовное дело
#сизо
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#рф
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Появилось видео с захваченными в заложники сотрудниками ФСИН из СИЗО Ростовской области
«112» опубликовал видео из СИЗО под Ростовом с захваченными заложниками
16 июня 2024, 09:53

Фото: iStock/mercava

Telegram-канал «112» опубликовал видео из СИЗО в Ростовской области, где обвиняемые захватили в заложники двух сотрудников ФСИН.
В видео злоумышленник упоминает «Исламское государство»*. Один из захваченных в заложники сотрудников заявил о серьезности намерений захватчиков.




В кадре также появился мужчина, который показал «трофеи».

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям.

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В СИЗО в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники сотрудников

*Запрещенная в России террористическая организация

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#человек
#мужчина
#сизо
#ростовская область
#заложники
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Установлены личности пятерых захватчиков ростовского СИЗО
Baza: захватившие заложников в СИЗО осуждены по «террористическим» статьям
16 июня 2024, 09:30

Фото: iStock/FOTOKITA

Telegram-канал Baza опубликовал список личностей пятерых захватчиков, которые взяли в заложники сотрудников УИС в СИЗО в Ростовской области.
Уточняется, что злоумышленниками оказались Сайпудинов М.Ш., Цицкиев А.М., Камнеев Д.В., Гиреев Т.М., Акиев Ш.А. Личность шестого преступника на данный момент не установлена.

Согласно информации источника, Гиреев, Цицкиев и Акиев были осуждены в декабре прошлого года за участие в ИГИЛ* и подготовке теракта. Они планировали напасть на здание Верховного суда КЧР. Гиреев и Акиев были приговорены к восемнадцати годам тюремного заключения, срок Цицкиева — 18,5 лет.

Официального подтверждения данной информации от ведомства в настоящий момент не поступало.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

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* Запрещенная в России террористическая организация
#преступники
#человек
#здание
#сизо
#ростовская область
#заложники
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Стали известны подробности захвата заложников в СИЗО в Ростовской области
Шестеро обвиняемых выбили решетку в камере в СИЗО и проникли в дежурную часть
16 июня 2024, 09:19

Фото: iStock/sakhorn38

Шестеро обвиняемых выбили оконную решетку в своей камере в СИЗО в Ростовской области и проникли в дежурную часть, где взяли в заложники сотрудников УИС. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
Согласно информации источника, среди захватчиков есть несколько человек, уже осужденных по «террористическим» статьям. Уточняется, что в заложниках находятся начальник оперативного управления подполковник Александр Б. и младший инспектор дежурной службы СИЗО 1.

В настоящее время с захватчиками ведутся переговоры. Как сообщает ГУФСИН, СИЗО работает в штатном режиме.

Напомним, 16 июня обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС.

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#инспектор
#преступники
#человек
#сизо
#переговоры
#ростовская область
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В СИЗО в Ростовской области обвиняемые захватили в заложники сотрудников
Обвиняемые в СИЗО-1 Ростовской области захватили в заложники двух сотрудников
16 июня 2024, 09:07

Фото: iStock/OlFedv

Обвиняемые, которые содержатся в одной из камер СИЗО-1 ГУФСИН России по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников УИС. Об этом сообщили в ведомстве.
По данным ГУФСИН, СИЗО работает в штатном режиме. Отмечается, что обстановка контролируется.

Согласно информации ведомства, с захватчиками ведутся переговоры. По предварительным данным, обвиняемые смогли отобрать оружие у силовиков.

В настоящее время у здания на улице Максима Горького перекрыта дорога. К месту инцидента съезжаются машины скорой помощи и Росгвардии.

Ранее сообщалось, что в пяти тюрьмах Эквадора заключенные удерживали в заложниках 125 сотрудников службы тюремной безопасности. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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#оружие
#сизо
#переговоры
#ростовская область
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В российском городе ребенок погиб от рухнувшего на голову мангала
Мальчик погиб от рухнувшего на голову мангала во Владивостоке
16 июня 2024, 06:47

Фото: iStock/Motortion

Мальчик скончался от падения на голову мангала во Владивостоке, сообщается в прокуратуре региона.
По утверждению родителей, ребенок уронил металлический мангал и скончался от полученной черепно-мозговой травмы.

По предварительной информации, трагедия произошла в доме, который арендовала семейная пара иностранных граждан с сыном.

Ранее в Сочи шестилетний ребенок погиб, распоров живот об ручку на теннисном корте.

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#ребёнок
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#владивосток
#родители
#прокуратура
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Хуситы потопили украинское судно в Аденском заливе
Хуситы объявили о потоплении украинского судна в Аденском заливе
16 июня 2024, 00:21

Фото: iStock/TebNad

Корабль Verbena затонул в Аденском заливе после нападения хуситов, заявил представитель йеменской вооруженной группировки «Анвар Аллах» Яхья Сариа, сообщает РИА Новости.
По его словам, сухогруз был атакован несколькими ракетами. Салия также сообщил, что судно Tutor, которое было обстреляно несколько дней назад, находится под угрозой затопления.

Ночью 14 июня Центральное командование Вооруженных сил США (CENTCOM) сообщило, что две ракеты попали в украинский сухогруз Verbena, плавающий под флагом Палау. После атаки на борту возник пожар, один человек пострадал.

Греческое торговое судно Tutor было атаковано хуситами в ночь на 13 июня. В результате ракетного обстрела машинное отделение балкера, вышедшего из российского порта Усть-Луга, было серьезно повреждено.

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#хуситы
#ракетный удар
#судно
#корабль
#сша
#украина
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В российском городе полицейские проверили военные билеты у посетителей ночного клуба
В ночном клубе Ростова-на-Дону силовики потребовали военные билеты у мужчин
15 июня 2024, 23:32

Фото: iStock/nantonov

Сотрудники полиции провели рейд в ночном клубе Inside в Ростове-на-Дону, передает портал «161.ru».
Полицейские и сотрудники Следственного комитета попросили мужчин предъявить паспорта и военные билеты. При этом посетителей спрашивали, где они учились, служили и работали. Женщины могли свободно покинуть здание. У входа в клуб была припаркована служебная машина.

Силовики не стали комментировать инцидент.

В апреле следователи в Самаре заподозрили военного комиссара Октябрьского, Куйбышевского, Ленинского и Самарского районов Вячеслав Артюшкин в незаконной продаже более 700 военных билетов за 60 000-80 000 рублей тем, кто не хотел проходить военную службу. С февраля 2022 года военный комиссар резко повысил цены на свои «услуги».

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#следственный комитет
#полицейские
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#паспорт
#самарская область
#ростовская область
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В Туве вынесли приговор виновным в групповом изнасиловании мальчика
СК Тувы: виновных в изнасиловании мальчика осудили на 24 года лишения свободы
15 июня 2024, 22:40

Фото: iStock/FOTOKITA

В городском суде Кызыла (Тува) вынесено решение по делу о насильственном посягательстве на несовершеннолетнего мальчика. Как сообщается в Telegram-канале Следственного управления Следственного комитета России по региону, трое обвиняемых приговорены к лишению свободы на срок в 24 года.
Двое обвиняемых, которым на момент совершения преступления было по 19 лет, получили наказание в виде 9 лет 10 месяцев и 8 лет общего режима соответственно. 16-летний подсудимый приговорен к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в воспитательной колонии. Приговор еще не является законным.

Информация о насильственном посягательстве на ребенка из Тувы стала известна в январе 2023 года. Согласно сообщению матери пострадавшего, трое старшеклассников, которые занимались спортом вместе с ее сыном, могут иметь отношение к этому преступлению. По ее словам, ее сына увели в общественный туалет, где над ним насиловали, а затем повторились.

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