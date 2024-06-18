Стало известно о третьем заложнике при захвате ростовского СИЗО

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При захвате СИЗО-1 в Ростове-на-Дону был третий заложник, который заблокировал террористам доступ к оружейной комнате. Об этом пишет Telegram-канал Shot.
Сообщается, что третьим заложником оказался 31-летний начальник оперативного отдела Константин Гороха. Он вступил с захватчиками в схватку, получил ножевое ранение в руку. Однако смог вырваться и заблокировать все двери, через которые террористы могли попасть в основной корпус, а через него — к оружейной комнате и камерам других заключённых.
Напомним, что 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Они требовали оружие, машину и возможность уехать из СИЗО. В ходе проведения специальной операции преступники были ликвидированы. При обыске был изъят ряд запрещенных предметов, в том числе средства мобильной связи, а также бытовые предметы.
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Напомним, что 16 июня обвиняемые, которые содержались в СИЗО-1 ГУФСИН РФ по Ростовской области, захватили в заложники двух сотрудников. Они требовали оружие, машину и возможность уехать из СИЗО. В ходе проведения специальной операции преступники были ликвидированы. При обыске был изъят ряд запрещенных предметов, в том числе средства мобильной связи, а также бытовые предметы.
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Дарья Осипова