Захвативший заложников в пригороде Парижа оказался наркоманом

12 ноября кот по кличке Лучик был похищен в Москве из зоомагазина. Лучика вытащили из вольера и забрали с собой школьницы, сбежавшие из дома. Три дня продолжались поиски котика и сегодня появилась информация о том, что Лучик найден. Подробнее читайте в материале «Радио 1»