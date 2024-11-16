Захвативший заложников в пригороде Парижа оказался наркоманом

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Захвативший заложников в ресторане в городе Исси-Ле-Мулино, расположенном в пригороде Парижа, является наркоманом. Об этом сообщает телеканал BFMTV со ссылкой на парижскую полицию.
Согласно информации источника, подозреваемый известен правоохранительными органам. Эту информацию подтвердила и мать человека, который захватил заложников в ресторане.
По данным парижской полиции, захват заложников осуществил сын хозяина ресторана. Уточняется, что он также выразил намерение покончить с собой.
Напомним, 16 ноября стало известно, что мужчина захватил заложников в ресторане в пригороде Парижа. На место происшествия направили сотрудников полиции и пожарных. Мотивы мужчины на данный момент неизвестны.
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По данным парижской полиции, захват заложников осуществил сын хозяина ресторана. Уточняется, что он также выразил намерение покончить с собой.
Напомним, 16 ноября стало известно, что мужчина захватил заложников в ресторане в пригороде Парижа. На место происшествия направили сотрудников полиции и пожарных. Мотивы мужчины на данный момент неизвестны.
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Екатерина Коршунова