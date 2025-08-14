«Зайцы»: В Австрии российских туристов оштрафовали за попытку оплатить проезд в метро
В Австрии граждане России столкнулись с неожиданной проблемой в метро — их оштрафовали за безбилетный проезд, хотя они лишь хотели узнать, как купить билет. По информации Telegram-канала SHOT, супруги Ксения и Максим из Санкт-Петербурга вместе с родственницей спустились в метро через лифт, не заметив билетный автомат на улице.
Уже на станции туристы подошли к контролёру, чтобы спросить, где можно приобрести проездной. Однако вместо помощи получили штраф — по 105 евро (около 9,7 тысяч рублей) с каждого. Контролёр на немецком языке объяснил, что находиться на станции без билета запрещено, и отказался принимать доводы путешественников о том, что они не успели проехать без оплаты.
Когда россияне попросили проверить камеры, им ответили, что такая услуга стоит 4 тысячи евро (369 тысяч рублей). Позвонить в полицию также не удалось — на станции не было связи. Не помогли и аргументы о том, что в России правила метро другие. В итоге туристам пришлось заплатить штраф, общая сумма которого составила почти 30 тысяч рублей.
