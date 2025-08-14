«Зайцы»: В Австрии российских туристов оштрафовали за попытку оплатить проезд в метро

14 августа 2025, 10:48

В метро Австрии россиян оштрафовали на 30 тысяч после вопроса, где купить билет

Фото: Istock/Anastasiia Akh

В Австрии граждане России столкнулись с неожиданной проблемой в метро — их оштрафовали за безбилетный проезд, хотя они лишь хотели узнать, как купить билет. По информации Telegram-канала SHOT, супруги Ксения и Максим из Санкт-Петербурга вместе с родственницей спустились в метро через лифт, не заметив билетный автомат на улице.