Заказал любовник или его жена? Вскрылись новые детали в деле об убийстве бизнес-леди под Саратовом

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz
По делу об убитой в Балаково предпринимательницы Натальи Алешниковой, которую нашли с перерезанным горлом, задержали супругов Светлану и Алексея Тюрьгановых. О неожиданных поворотах в расследовании похищения и убийства бизнесвумен в Рязанской области читайте в материале «Радио 1».
Ранее уже высказывалась версия о заказном убийстве из ревности. По сообщению местных, Алексей Тюрьганов был любовником Натальи, о чем знала его жена Светлана. О задержании Светланы стало известно 27 сентября. Тогда же появилась неофициальная версия, что именно Светлана наняла головорезов, чтобы расправиться с соперницей.
Фото: istockphoto/Antonio_Diaz
Сейчас следователи изучают переписку женщин в соцсетях. Но официальных комментариев нет, подробностей не сообщают. О задержании супруга Светланы — Алексея, сообщило РИА Новости, журналисты которого пообщались со знакомыми семей.
Камера на парковке записала, как преступники в масках подкараулили женщину в кустах, дождались, когда она припаркуется, затем затолкали в ее же машину Toyota RAV4 и увезли. Убийцы не оставили никаких зацепок, да и явных врагов у Натальи не было. У женщины была сеть магазинов, салон красоты и другой бизнес.
Фото: istockphoto/udra
Похитителей женщины пока так и не нашли. Супруги Тюрьгановы пока остаются под следствием, но меру пресечения им не избрали и о выдвижении обвинений не сообщалось.
Дело о похищении и убийстве в городке Балаково продолжает набирать обороты.
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Угрожала сопернице с разных аккаунтовКак выяснилось, Тюрьгановы и Алешниковы раньше жили в домах по соседству. Именно тогда, по мнению соседей, и возникла интрижка между Натальей и мужем Светланы. Причем последняя знала о романтических отношениях мужа и неоднократно угрожала сопернице в соцсетях.
«Предварительно, Светлана неоднократно угрожала любовнице своего мужа с разных аккаунтов», — передает Телеграм-канал SHOT.
Фото: istockphoto/Antonio_Diaz
Сейчас следователи изучают переписку женщин в соцсетях. Но официальных комментариев нет, подробностей не сообщают. О задержании супруга Светланы — Алексея, сообщило РИА Новости, журналисты которого пообщались со знакомыми семей.
Все успевала
«Прекрасно выглядела, вела здоровый образ жизни и много работала. Мы поражались, как она все и везде успевала», — рассказала близкая подруга Натальи.В вечер похищения, 22 сентября, 47-летня женщина разослала друзьям приглашение, чтобы обсудить празднование своего дня рождения. С тех пор Наталью живой больше не видели.
Камера на парковке записала, как преступники в масках подкараулили женщину в кустах, дождались, когда она припаркуется, затем затолкали в ее же машину Toyota RAV4 и увезли. Убийцы не оставили никаких зацепок, да и явных врагов у Натальи не было. У женщины была сеть магазинов, салон красоты и другой бизнес.
Фото: istockphoto/udra
Убийц женщины из образцовой семьи пока не нашлиЗнакомые отзывались о семье исключительно положительно.
«Они были образцовой семьей, и ничего подозрительного в их поведении не было», — говорят знакомые об Алешниковых.Машину с телом Натальи нашли спрятанной в лесополосе неподалеку от места похищения 25 сентября. Головорезы укрыли внедорожник камуфляжной накидкой и закидали ветками. Труп женщины с перерезанным горлом оставили внутри. Тогда же вдовец Алексей Алешников объявил вознаграждение в миллион рублей за любую информацию о похитителях. Законного супруга, кстати, тоже задерживали в самом начале, но после допроса отпустили.
Похитителей женщины пока так и не нашли. Супруги Тюрьгановы пока остаются под следствием, но меру пресечения им не избрали и о выдвижении обвинений не сообщалось.
Дело о похищении и убийстве в городке Балаково продолжает набирать обороты.
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Лия Мурадьян