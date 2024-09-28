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Заказал любовник или его жена? Вскрылись новые детали в деле об убийстве бизнес-леди под Саратовом

Подруга убитой в Балаково бизнес-леди рассказала об отношениях в семье погибшей
28 сентября 2024, 20:00
Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

Фото: istockphoto/KatarzynaBialasiewicz

По делу об убитой в Балаково предпринимательницы Натальи Алешниковой, которую нашли с перерезанным горлом, задержали супругов Светлану и Алексея Тюрьгановых. О неожиданных поворотах в расследовании похищения и убийства бизнесвумен в Рязанской области читайте в материале «Радио 1».
Ранее уже высказывалась версия о заказном убийстве из ревности. По сообщению местных, Алексей Тюрьганов был любовником Натальи, о чем знала его жена Светлана. О задержании Светланы стало известно 27 сентября. Тогда же появилась неофициальная версия, что именно Светлана наняла головорезов, чтобы расправиться с соперницей.

Угрожала сопернице с разных аккаунтов

Как выяснилось, Тюрьгановы и Алешниковы раньше жили в домах по соседству. Именно тогда, по мнению соседей, и возникла интрижка между Натальей и мужем Светланы. Причем последняя знала о романтических отношениях мужа и неоднократно угрожала сопернице в соцсетях.


«Предварительно, Светлана неоднократно угрожала любовнице своего мужа с разных аккаунтов», — передает Телеграм-канал SHOT.

Фото: istockphoto/Antonio_Diaz

Сейчас следователи изучают переписку женщин в соцсетях. Но официальных комментариев нет, подробностей не сообщают. О задержании супруга Светланы — Алексея, сообщило РИА Новости, журналисты которого пообщались со знакомыми семей.


Все успевала

«Прекрасно выглядела, вела здоровый образ жизни и много работала. Мы поражались, как она все и везде успевала», — рассказала близкая подруга Натальи.
В вечер похищения, 22 сентября, 47-летня женщина разослала друзьям приглашение, чтобы обсудить празднование своего дня рождения. С тех пор Наталью живой больше не видели.

Камера на парковке записала, как преступники в масках подкараулили женщину в кустах, дождались, когда она припаркуется, затем затолкали в ее же машину Toyota RAV4 и увезли. Убийцы не оставили никаких зацепок, да и явных врагов у Натальи не было. У женщины была сеть магазинов, салон красоты и другой бизнес.

Фото: istockphoto/udra

Убийц женщины из образцовой семьи пока не нашли

Знакомые отзывались о семье исключительно положительно.

«Они были образцовой семьей, и ничего подозрительного в их поведении не было», — говорят знакомые об Алешниковых.
Машину с телом Натальи нашли спрятанной в лесополосе неподалеку от места похищения 25 сентября. Головорезы укрыли внедорожник камуфляжной накидкой и закидали ветками. Труп женщины с перерезанным горлом оставили внутри. Тогда же вдовец Алексей Алешников объявил вознаграждение в миллион рублей за любую информацию о похитителях. Законного супруга, кстати, тоже задерживали в самом начале, но после допроса отпустили.

Похитителей женщины пока так и не нашли. Супруги Тюрьгановы пока остаются под следствием, но меру пресечения им не избрали и о выдвижении обвинений не сообщалось.

Дело о похищении и убийстве в городке Балаково продолжает набирать обороты.

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ФРГ: Мафиозные разборки мигрантов могли привести к серии взрывов в Кельне
Серию взрывов в Кельне власти связали с мафиозными разборками мигрантов
28 сентября 2024, 20:11

Фото: istockphoto/vichie81

Три взрыва, которые прогремели в немецком Кельне в сентябре, власти города связали с мафиозными разборками мигрантов. К такому выводу пришла полиция Кельна по итогу расследования.
«Идут разговоры о связи с мигрантами, тем более что в ФРГ усиливают против них ограничения», — сообщает РИА Новости со ссылкой на правоохранительные органы Кельна.

Пока местные власти задержали только одного из участников последнего взрыва, который произошел 22 сентября в здании с кафе. Тогда из заведения эвакуировали 20 человек, еще двое попали в больницу из-за пожара. Сейчас полиция ищет второго причастного к взрыву.

Местной полиции еще предстоит выяснить мотивы преступления и установить связь с двумя предыдущими взрывами.

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Неизвестные хотели подорвать ж/д пути в Самарской области, есть данные о взрывах
28 сентября 2024, 19:02

Фото: istockphoto/Kyryl Gorlov

Попытку подрыва ж/д путей хотели осуществить неизвестные в Самарской области. В региональном правительстве отметили, что в районе города Кинель повреждены так называемые «островки безопасности» на железнодорожном мосту.
По информации Росжелдора, движение грузовых составов приостановлено из-за незаконного вмешательства «посторонних лиц в работу ж/д транспорта». Также упоминаются сообщения о «хлопках».

Местные указывают, что были слышны взрывы. По данным регионального правительства, никто не пострадал, сами ж/д пути целы.

Ранее сообщалось, что неизвестный начал стрелять по машинам, которые были припаркованы во дворах на севере Челябинска.

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#россия
#взрывы
#самарская область
#ржд
#новости
#криминал
#полиция
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Стали известны детали крушения вертолета с россиянами в Пакистане
Посольство РФ: на борту разбившегося в Пакистане Ми-8 было двое россиян
28 сентября 2024, 18:40

Фото: iStock/MMADIA

Двое россиян находились на борту вертолета, который потерпел крушение в Пакистане. Об этом сообщили в российском посольстве, пишет РИА Новости.
В дипломатическом представительстве отметили, что информации о состоянии граждан России еще нет. Также не уточняется, были ли россияне пилотами воздушного судна.

Ранее сообщалось, что вертолёт Robinson 44 потерпел крушение в болотистой местности в Архангельской области. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Напомним, сегодня, 28 сентября, в округе Северный Вазиристан провинции Хайбер-Пахтунхва разбился вертолет Ми-8 с российскими пилотами на борту. Судно принадлежало пакистанской компании по разведке и добыче нефти Mari Petroleum Limited. Предварительной причиной крушения называется техническая неисправность.

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#радио 1
#вертолёт
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На отца погибших от отравления детей не стали заводить уголовное дело
СК не намерен возбуждать уголовное дело против отца погибших от отравления детей
28 сентября 2024, 17:15

Фото: сайт СК РФ

Следственный комитет не намерен возбуждать новое уголовное дело по отравлению семьи, глее погибли четверо детей в Красноярском крае. Об этом заявил 28 сентября официальный представитель ГСУ СК по Красноярскому краю и Республика Хакасия.
Ранее в СМИ появилась информация, что следствие якобы намерено возбудить уголовное дело по статье о причинении смерти по неосторожности в отношении отца детей. Эти сообщения официально опровергли, сообщает РИА Новости со ссылкой на красноярский следком.

Выяснилось, что накануне трагедии мужчина обрабатывал дом инсектицидом, после чего семья отправилась на прогулку. При этом глава семьи плохо проветри помещение, оставив открытой только форточку. В этом отец умерших детей признался сам. После возвращения с прогулки и ужина у членов семьи появились признаки сильного отравления.

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#смерть
#краснодарский край
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Неизвестный открыл стрельбу по машинам в Челябинске
28 сентября 2024, 16:56

Фото: istockphoto/blinow61

Мужчина открыл стрельбу по припаркованным во дворе автомобилям на севере Челябинска. Об этом пишет портал URA.RU, ссылаясь на пресс-службу главка МВД по региону.
«В отдел полиции «Курчатовский» поступило сообщение о повреждение стекол на двух транспортных средствах. На место незамедлительно выехали сотрудники отдела, которые опросили автовладельцев. Принимаются меры к возможному установлению свидетелей и очевидцев произошедшего», — говорится в сообщении.
Уточняется, что злоумышленник производил стрельбу по разным адресам. До этого сообщалось, что мужчина в Ульяновске избил пожилую женщину, когда та торговала цветами рядом с магазином. Агрессора сейчас разыскивают полицейские.

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#россия
#челябинск
#стрельба
#полиция
#новости
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Меликов сообщил о нарушениях на взорвавшейся в Махачкале АЗС
Меликов: на АЗС в Дагестане, где произошел взрыв, выявляли и устраняли нарушения
28 сентября 2024, 15:52

Фото: сайт Кремля

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил о нарушениях в районе взрыва АЗС под Махачкалой, передает ТАСС.
По словам Меликова, нарушения, которые выявленные на этой заправке, были устранены. Согласно данным минэнерго республики, более 4,5 тыс. нарушений норм промышленной безопасности были выявлены на заправках в регионе.

Напомним, 27 сентября на АЗС Plus у поворота в село Новый Хушет прогремело несколько взрывов. Согласно предварительной информации, причиной могла стать детонация газового баллона. На месте ЧП начался пожар, площадь которого превысила 500 квадратных метров.

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#азс
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Ми-8 с тремя российскими пилотами разбился в Пакистане
28 сентября 2024, 15:04

Фото: istockphoto/camptoloma

Вертолет, на борту которого находились три российских пилота разбился в Пакистане после взлета, пишет Telegram-канал Shot. Трагедия унесла жизни как минимум шестерых человек.
Все произошло на севере страны неподалеку от границы с Афганистаном в районе Северного Вазиристана. На борту были примерно 14 человек, восемь пострадали. Пилотов госпитализировали. Погибли один матрос пакистанских ВМС и два офицера. Инцидент расследуют.

По предварительной информации, у винтокрылой машины возникли неполадки. Винт хвоста ударился оземь при аварийной посадке. Вертолет наняла частная компания.

Перед этим сообщалось, что мужчина избил пенсионерку в Ульяновске.

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#россия
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#вертолёты
#новости
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В Ульяновске мужчина избил пенсионерку, торговавшую цветами около магазина
В Ульяновске ищут мужчину, трижды ударившего пенсионерку
28 сентября 2024, 14:44

Фото: iStock/Tero Vesalainen

Неизвестный три раза ударил пенсионерку кулаком по лицу, продававшую цветы около магазина в Ульяновске. Об этом сообщает Telegram-канал SHOT.
Пожилая женщина сидела на стуле у входа в магазин «Гулливер» и продавала букеты. Вдруг к ней подошёл мужчина и три раза ударил её кулаком по лицу.

Беспомощная старушка только закрывала лицо руками. На данный момент агрессивного мужчину ищут правоохранительные органы.

Мотивы его поведения выясняются. Согласно предварительной информации, напасть на старушку мог её сын.

Ранее сообщалось, что в городе Красноармейск Московской области группа подростков сняла на видео жестокое избиение 79-летней соседки. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

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Алексея Блиновского привлекли к следственным действиям по делу Пашаева
ТАСС: Блиновский участвует в следственных действиях по делу экс-адвоката Пашаева
28 сентября 2024, 14:29

Фото: iStock/Akintevs

Муж «королевы марафонов» Елены Блиновской Алексей Блиновский привлечен к следственным действиям в рамках уголовного дела в отношении экс-адвоката Эльмана Пашаева. Об этом пишет ТАСС.
Согласно информации источника, по этой причине Блиновский не вернулся к месту службы в зону спецоперации. Уточняется, что осужденного Пашаева подозревают в мошенничестве на сумму более 46 млн рублей.

Напомним, бывшего адвоката Эльмана Пашаева задержали в Москве 17 сентября этого года по подозрению в особо крупном мошенничестве. По данным следствия, в феврале он убедил Алексея Блиновского, что за крупное денежное вознаграждение сможет освободить супругов от уголовной ответственности по их делу.

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