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Закинули гранату в отделение полиции: в Приамурье двоих мужчин осудили за хулиганство

Жители Приамурья, кинувшие гранату в здание МВД, получили от двух лет колонии
22 февраля 2024, 09:32
Фото: istock / BCFC

Фото: istock / BCFC

В Амурской области суд вынес приговор 36-летнему и 27-летнему местным жителям, который бросили гранату в здание МВД. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.

Суд установил, что утром 8 июня 2023 года двое граждан в городе Тынде, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шли мимо здания отдела полиции. Старший из них предложил испытать страйкбольную шумовую гранату. Его друг согласился и кинул её через забор на территорию здания МО МВД «Тындинский», а второй снимал происходящее на камеру, сопровождая экстремистскими призывами. После содеянного ролик был опубликован в Сети.

Россияне признаны винными по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Один из них также виновен по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») УК РФ.


36-летний амурчанин получил 3 года и 2 месяца колонии общего режима, а 27-летний — два года.

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#суд
#приговор
#мвд
#ук
#хулиганство
#ск рф
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Владельцы ПВЗ Wildberriesв Подмосковье украли товары со своей же точки на ₽5 млн
22 февраля 2024, 09:50

Фото: istock / Stanislav Okulov

Владельцы подмосковного пункта выдачи Wildberries украли товар с собственной точки более, чем на 5 миллионов рублей. Об этом сообщает Телеграм-канал «Shot проверка».
Владелец ПВЗ в Бронницах Рубен А. и его товарищ Байрам Х. решили воспользоваться воровской схемой — мужчины покупали в сети аккаунты Wildberries и заказывали с них дорогие товары, среди которых квадрокоптеры, оригинальные сумки и куртки популярных брендов (Tommy Hilfiger, Lacoste и других). Затем Байрам оформляли возврат на склад маркетплейса.

После этого молодые люди собирали заказанное в коробку для возвратов, но когда за товарами приезжал автомобиль WB, они подменяли её на такую же, но с ширпотребом, а оригинальные товары оставляли себе.

За два месяца им удалось награбить 93 товара на общую сумму в 5,4 миллиона рублей. Когда на сладе заметили неладное, в GDP пришли сотрудники полиции.

«Предприимчивых» ребят задержали, они признались в содеянном. За кражу в особо крупном размере им грозит до 10 лет колонии.

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#подмосковье
#проверка
#склад
#товары
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Вооружённый отец взял в заложники сына в Анкаре
22 февраля 2024, 09:41

Фото: iStock/Irina_Geo

В Анкаре вооружённый мужчина взял в заложники своего сына и удерживал его 12 часов, об этом сообщает Star.
«Х.В. (35 лет), предположительно имеющий психологические проблемы и страдающий наркотической зависимостью, взял в заложники своего сына М.Е.В. с пистолетом, не желая отдавать его своей жене С.Ю., с которой развелся две недели назад», — прокомментировали ситуацию в газете.

В место, где отец удерживал ребёнка, направили огромную бригаду правоохранителей и спасателей. Договориться с мужчиной пытались 12 часов, однако, на просьбы отпустить сына отец не отреагировал. Тогда турецкие силовики организовали операцию по спасению мальчика. Отца удалось нейтрализовать, выстрелив ему ногу.

Мальчика удалось освободить. Сейчас ему оказывают психологическую помощь.

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#турция
#заложники
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В Томске осудили на 10 лет военного, зарезавшего знакомого в пьяной драке
22 февраля 2024, 09:18

Фото: istock / lakshmiprasad S

Томский гарнизонный военный суд назначил 10 лет лишения свободы военному, который расправился со знакомым во время драки и ранил женщину. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на пресс-службе суда.

По информации ведомства, фигурант находился в гостях у знакомого, компания распивала алкогольные напитки. В какой-то момент началась ссора, переросшая в драку. Тогда хозяин дома попросил агрессивного гостя покинуть дом, но в ответ достал нож. Женщина попыталась заступиться за потерпевшего, но фигурант дважды порезал ее руку. Затем он вонзил лезвие в шею мужчины. Он скончался от полученных травм.

Мужчина будет отбывать наказание в колонии строгого режима.

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#суд
#дом
#нож
#женщина
#наказание
#мужчина
#дома
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Во Владимире задержали троих пособников украинских мошенников
22 февраля 2024, 08:53

Фото: istock / BrianAJackson

Во Владимире сотрудники правоохранительных органов задержали троих мужчин, которые курировали работу посыльных украинских аферистов. Об этом сообщает «Лента.ру», ссылаясь на МВД России.

По информации ведомства, задержанные искали в Сети курьеров, оплачивали их перемещения, проживания в съемных квартирах и отправляли к обманутым людям за деньгами. Сообщники также должны были переводить украденные деньги на банковские счета телефонных мошенников. Подельники причастны к 14 эпизодам мошенничеств. Общий материальный ущерб оценивается как минимум в 2,3 миллиона рублей.

Возбуждено уголовное дело по части 159 («Мошенничество») УК РФ. Задержанных отправили в Следственный изолятор.

Ранее жителей Подмосковья предупредили о новой схеме звонков мошенников под видом мобильного оператора. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#деньги
#дело
#мвд
#уголовное дело
#ук
#мошенничество
#ущерб
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Из бассейна «Маяк» в Самарской области госпитализировали пятерых детей
22 февраля 2024, 08:50

Фото: iStock/monkeybusinessimages

С базы отдыха в Самарской области госпитализировали пятерых детей, надышавшихся хлором, об этом сообщает Telegram-канал Mash.
По информации СМИ, дети надышались хлором в бассейне на базе отдыха «Маяк», которая расположена на Мастрюковских озёрах.

Отмечается, что трое пострадавших — члены одной семьи. Двоих из них госпитализировали в тяжёлом состоянии, пятилетнего брата — в среднем.

Из бассейна уже взяли пробы воды для экспертизы. По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровью потребителей».

Дело находится под контролем прокуратуры Самарской области.

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За минувшие сутки в Петербурге пропали восемь детей

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#самарская область
#отравление
#дети
#бассейн
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В Санкт-Петербурге стали массово пропадать дети
За минувшие сутки в Петербурге пропали восемь детей
22 февраля 2024, 08:11

Фото: iStock/Sinicakover

В Санкт-Петербурге за минувшие сутки пропали восемь детей, об этом сообщает 78.RU со ссылкой на источник.
По информации СМИ, всего за одни сутки с сообщением о пропаже несовершеннолетних в полицию обратились родители четырёх мальчиков и двух девочек. Уточняется, что пропавшим от четырнадцати до семнадцати лет, пятеро из них состоят на учёте в отделе по делам несовершеннолетних (ПДН).

При каких обстоятельствах пропали дети и как долго они отсутствуют — пока не уточняется.

При этом, волонтёры организации «Лиза Алёрт» уточнили, что 20 февраля в городе пропали ещё двое мальчиков 10 и 12 лет, однако, вскоре, их удалось найти живыми.

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#санкт-петербург
#дети
#полиция
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Тагильчанин ударил ребенка за отказ уступить ему место в трамвае
В Нижнем Тагиле мужчина ударил девочку за отказ уступить место в трамвае
22 февраля 2024, 07:39

Фото: istock / Anton Deev

Вечером 21 февраля в трамвае в Нижнем Тагиле разгорелся конфликт: мужчина ударил ребенка за отказ уступать ему место. Об этом сообщает Е1.

Как рассказали очевидцы, агрессор начал требовать уступить ему место в переполненном трамвае., но после отказа от девочки, он начал ругаться нецензурной бранью и ударил юную пассажирку.

«Наотмашь, со всей дури ударил ее. Благо, девочке удалось удержаться на ногах, в противном случае травмы могли бы быть куда серьезнее. Удар пришелся в ухо», – рассказала свидетель ЧП изданию.
Женщина обратила внимание, что кондуктор не стала вмешиваться. Девочку защитил сотрудник полиции, ехавший в трамвае.

Сейчас пострадавшая дает показания в отделе полиции. С пострадавшим ребенком обратились в травмпункт. Проводится проверка.

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#проверка
#конфликт
#чп
#женщина
#травмы
#мужчина
#удар
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Минобороны РФ: над Ростовской областью сбили украинскую ракету С-200
22 февраля 2024, 07:29

Фото: istock / vadimrysev

Система противовоздушной обороны сбила в Ростовской области украинскую зенитную ракету С-200, переоборудованную для наземных ударов. Об этом сообщает Министерство обороны РФ.

«Сегодня ночью пресечена попытка киевского режима совершить террористическую атаку беспилотным летательным аппаратом и переоборудованной для поражения наземных целей зенитной ракеты С-200 по объектам на территории Российской Федерации», — указано в сообщении.
Помимо этого, силы ПВО ликвидировали над территорией Брянской области украинский беспилотник.

Ранее в Минобороны подтвердили службу наемных солдат в рядах украинской армии. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

Президент России Владимир Путин 24 февраля 2022 года объявил о начале специальной военной операции на территории Украины. Целью СВО российский лидер назвал демилитаризацию и денацификацию Украины, а также защиту мирного населения от издевательств и геноцида, которым они на протяжении восьми лет подвергались со стороны киевского режима.

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#беспилотник
#ракеты
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#пво
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На юге Китая автобус упал в воду после обрушения моста
CCTV: на юге Китая автобус упал в воду после обрушения моста
22 февраля 2024, 06:25

Фото: iStock/gaelgogo

Автобус упал в воду из-за обрушения части автомобильного моста в городе Гуанчжоу на юге страны после того, как переправу врезался контейнеровоз, сообщило Центральное телевидение Китая (CCTV).
Инцидент произошел в четверг около 5.30 утра местного времени, когда пустое судно-контейнеровоз из городского округа Фошань задело промежуточную мостовую опору моста Лисиньша, что привело к обрушению части мостового полотна. На место происшествия немедленно были направлены специализированные службы для проведения аварийно-спасательных операций, и движение через мост Лисиньша было временно приостановлено.



По информации телеканала, несколько транспортных средств упали в воду. Одним из них оказался автобус. По предварительным данным, в момент аварии в нем находился только один водитель, с которым связь в настоящее время не установлена.

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