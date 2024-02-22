Закинули гранату в отделение полиции: в Приамурье двоих мужчин осудили за хулиганство

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В Амурской области суд вынес приговор 36-летнему и 27-летнему местным жителям, который бросили гранату в здание МВД. Об этом сообщает региональное управление СК РФ.
Суд установил, что утром 8 июня 2023 года двое граждан в городе Тынде, находясь в состоянии алкогольного опьянения, шли мимо здания отдела полиции. Старший из них предложил испытать страйкбольную шумовую гранату. Его друг согласился и кинул её через забор на территорию здания МО МВД «Тындинский», а второй снимал происходящее на камеру, сопровождая экстремистскими призывами. После содеянного ролик был опубликован в Сети.
Россияне признаны винными по части 2 статьи 213 («Хулиганство, совершенное группой лиц с применением предметов, используемых в качестве оружия») УК РФ. Один из них также виновен по части 2 статьи 280 («Публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с использованием информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе сети Интернет») УК РФ.
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