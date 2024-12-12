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«Я ж не садист»: исповедь людоеда на пожизненном, ставшего кошмаром Пензенской области

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan

Фото: istockphoto / tanawit sabprasan

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Александр Бычков (кадр из сюжета Россия 1)

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1 апреля 1988 года в Пензенской области, в городе Белинский родился Александр Бычков. Семья у мальчика была неблагополучная, в ней всегда царил беспорядок и непрерывно употреблялся алкоголь. Впоследствии он получил жуткое прозвище «Белинский каннибал».
Бычков начал свою преступную деятельность в 21 год. Сначала у него было безобидное хобби: он увлекался чтением. Но потом его начали интересовать совсем другие вещи — поедание и убийство людей. «Радио 1» подробнее расскажет зловещую историю о каннибале из Пензы.

Тяжелое детство




Повзрослев, дети стали воровать, чтобы хоть как-то прокормить себя.

В возрасте 40 лет отец Александра покончил с собой, что не вызвало никакой реакции у матери. В их доме постоянно собирались её собутыльники, в компании которых она весело проводила время.

С возрастом Александр начал более активно отстаивать свои права — известно, что однажды он даже избил мать, защищаясь от её очередных побоев. Однако друзей у него практически не было. В школе он часто погружался в книги, иногда настолько, что не слышал звонка на уроки, а дома предпочитал смотреть фильмы.

«Сначала космонавтом мечтал стать, как все. Потом хотел в спецназ. Но понял, что невозможно с моим телосложением стать Терминатором. Вес когда пытался набрать, самое большое, что получилось, — до 56 кг. Какой спецназ? Не возьмут такого. Но я все равно тренировался. Холодное оружие люблю, на воле метал ножи», — рассказал Александр о своей детской мечте для «Московского Комсомольца».

В 2007 году Александр окончил ПТУ по специальности «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин» и поступил в педагогическое училище. Однако его планам не суждено было реализоваться, так как однажды его младший брат был тяжело ранен, в результате чего стал инвалидом второй группы. В итоге Бычкову пришлось оставить учебу, чтобы заботиться о брате.

Александр Бычков (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)

Первое убийство


Изначально Бычков не собирался становиться серийным убийцей, однако после первого преступления настолько вошёл во вкус, что даже начал вести дневник о своей новой деятельности. Однако, как признаётся сам Бычков, ещё в школьные годы ещё называли «хищником», так как он любил закусывать алкоголь сырым мясом. На тот момент ещё не человеческим.

«Все спрашивали: "Как ты можешь его есть сырым?" А мне нравилось. Я только подрезал да подрезал себе тонкими ломтиками. Сырые еще пескари хороши. Сидишь на рыбалке с бутылочкой пивка, поймал рыбку и тут же ею закусил. И зеленым лучком заел», — поделился преступник.

Своё первое убийство Александр совершил в 2009 году, когда ему был 21 год. Жертвой стал пожилой мужчина Евгений Жидков, с которым Бычков познакомился в местном баре и пригласил его переночевать. Но в итоге Бычков лишил его жизни.

«Первый мой вообще — "левый" пассажир. Только познакомились, выпили, слово за слово. Я ему: "Че ты, угрожать мне будешь?!" И ножом его ударил», — рассказал Александр.

Далее убийства начали происходить уже намного чаще. Все жертвы маньяка — мужчины средних лет, у которых есть проблемы с алкоголем и нет постоянного места жительства. Он работал по одной и той же схеме: находил потенциальную жертву, приглашал его выпить и затем жестоко отнимал жизнь при помощи ножа или молотка.

Останки своих жертв Бычков скрывал за собственным домом или выбрасывал на свалке, расположенной на улице Лермонтовской. Адреналин, который он получал от своих преступлений, полностью завладел им.

«Все вместе наложилось. У меня тогда были проблемы и на работе, и дома, и вообще везде. Было много всего эмоционального плана, плюс мой характер. Иногда я убивал, потому что злость накатывала на конкретного человека, а иногда — потому что в принципе злость на всех и весь мир. Я агрессивный, особенно когда выпью», — сказал Бычков.

Александр Бычков (фото: кадр из документального фильма «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка»)

Жажда славы


Белинский маньяк не особо заботился о сокрытии своих преступлений. Напротив, он сам признавался, что хотел внимания, хотя в тюрьму попасть не стремился. Так, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он бродил по городку с расчленёнными телами жертв, заходя в магазины. Бычков позже рассказывал, что его несколько раз видели пьяным и в окровавленной одежде.

«Вот вы, если бы увидели меня где-нибудь в общественном месте, могли бы подумать, что я настолько опасен? Моя внешность давала мне алиби. Было так интересно слушать, когда все вокруг обсуждали очередное убийство, а я рядом стоял, и никто не догадывается. Драйв такой», — поделился ощущениями каннибал.

«Миша, где моё тело?»: Мать от имени мертвой дочери написала письмо убийце, надеясь на откровение
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Увлёкся поеданием людей


Очередной жертвой маньяка стал Аркадий Аракелян. Именно в тот момент Бычков решает, что хочет стать каннибалом. Он, как обычно, разделывает тело убитого и прячет останки — всё, кроме сердца. Его он забрал с собой.

«Это было уже шестое убийство. Я его не планировал, но был я в тот момент сильно пьяный и сильно злой. И я у него сердце вырезал. Положил его в пакет, принес в пустой дом, где часто бывал. Сварил и съел», — рассказал убийца.
В своём дневнике Бычков написал: «еда оказалась прикольной».

Каннибал признался, что съедал всё в одиночку, несмотря на то, что были разговоры о том, что он делился с друзьями.

«Я ж не садист. Тушенку я не делал, как написали в газетах. Все, что приносил с собой, я съедал без остатка», — рассказал он.

Фото: istockphoto / LemonSeed

Арест каннибала


22 марта 2013 года «Белинский каннибал» был приговорён к пожизненному лишению свободы. Он отбывает наказание в отдалённой исправительной колонии на острове Огненный в Вологодской области — ФКУ ИК-5, также известном как «Вологодский пятак».

В его дневнике нашли записи об одиннадцати жертвах. Бычков не стал скрывать правду и сразу признался в содеянном. Затем он охотно сотрудничал со следствием, подробно рассказывая, кого, где и каким образом убил.

«Сейчас обо всех убитых жалею. Если была бы возможность, была бы волшебная палочка, как в фильме одном показывали, я бы все вернул и не стал убивать. Неохота в таком месте сидеть, зная, что на десятилетие перспективы никакой. Надеюсь, хотя бы это не на всю жизнь. Законы могут измениться, да и право на УДО есть у меня после 25 лет отсидки», — выразил надежду маньяк.

Любовная жизнь Александра Бычкова


Преступник рассказал, что переписывается с некой Кристиной Варр, которая живёт в Америке. Она узнала об Александре Бычкове из новостей и влюбилась в него. По словам Александра, она в курсе всего — знает и про убийства, и про каннибализм.

«Она человек вполне понимающий, знает, что в жизни всякое может быть», — сказал Бычков.
После трёх лет переписок Кристина приехала в Россию. Уже на втором свидании пара поженилась, а на третьем зачала сына. Девушка верит, что Александр хороший человек, и даже хочет перевезти его к себе на родину.


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#убийство
#алкоголь
#сердце
#маньяк
#жертвы
#статьи
Жительнице Хабаровска по ошибке удалили 16 зубов
12 декабря 2024, 14:16

Фото: istockphoto/Daria Kulkova

Жительница Хабаровска стала жертвой оказания некачественной медицинской помощи. Ей удалили 16 здоровых зубов при отсутствии показаний для этого.
Об этом сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры. В октябре 2023 года хабаровчанка обратилась в одну из стоматологических клиник города для лечения и протезирования зубов. После осмотра и рентгена врач принял решение об удалении у пациентки 16-ти зубов. Взамен женщине были установлены протезы.

Однако новые искусственные зубы, как показала впоследствии экспертиза, не соответствовали её физиологическим особенностям. Через некоторое время ситуация ухудшилась: возникли осложнения и сильные боли. Женщина обратилась в другую клинику. Там, после подробного обследования, ей сообщили, что никакой потребности в удалении такого большого количества зубов не было. Кроме того, выбранный способ лечения и протезирования не соответствовал показаниям пациентки.

Хабаровчанка обратилась в суд, где её требования поддержала краевая прокуратура. Суд согласился с её иском к ответчику и взыскал с клиники денежные средства, штраф и компенсацию морального ущерба в пользу потерпевшей в размере одного миллиона рублей.

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#суд
#штраф
#прокуратура
#женщина
#врач
#зубы
#хабаровский край
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Склад со стройматериалами загорелся в Барнауле: площадь пожара стремительно растет
Склад со стройматериалами загорелся в Барнауле
12 декабря 2024, 12:53

Фото: istockphoto/grafoto

В Барнауле произошел крупный пожар на складе площадью около 1000 квадратных метров, где хранились строительные материалы и легковоспламеняющиеся жидкости. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на МЧС.
По предварительным данным, огонь может перейти на соседние здания, что вызывает серьезные опасения у специалистов. МЧС России активно задействует все необходимые ресурсы для предотвращения дальнейшего распространения пламени и защиты близлежащих объектов. На данный момент информация о пострадавших уточняется.

Ранее стало известно, что мощнейший пожар произошел в американском городе Малибу. Пламя распространилось по горам Калифорнии практически до 900 гектаров. В Малибу живут голливудские миллионеры со звездами. Подробнее об этом читайте в материале «Радио 1».

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#мчс
#пожар
#рынок
#человек
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В ЯНАО задержаны два таджика с накладной лысиной и линзами для смены цвета глаз
12 декабря 2024, 12:52

Фото: istockphoto/Dzurag

В ЯНАО правоохранители задержали двух граждан Таджикистана. У них было обнаружено оружие и целый шпионский набор, включая лазерный прицел, накладную лысину и линзы для изменения цвета глаз.
Два брата — 39-летний Некруз и 37-летний Шахрат — задержаны в Ноябрьске, сообщает телеграм-канал Baza. При обыске у них нашли более сотни патронов, порох, приспособление для съёма ствола оружия, лазерный прицел, 27 сим-карт, а также шпионские атрибуты для изменения причёски и цвета глаз.

Пока на иностранцев завели только дело по статье о незаконном хранении оружия. По словам братьев, ничего противозаконного они не делали. Один любит оружие, другой увлекается охотой.

Однако представители силовых структур не слишком верят гражданам Таджикистана. Вызывают подозрение обилие сим-карт и шпионский грим. Они зарегистрированы и получили вид на жительство в ХМАО несколько месяцев назад. При этом на допросах оба вдруг резко перестали понимать русский язык.

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#дело
#изменения
#оружие
#русский язык
#таджикистан
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У жительницы Волгоградской области началась гидрофобия после заражения бешенством
В Волгоградской области женщина боялась воды после заражения бешенством
12 декабря 2024, 12:49

Фото: iStock/fizkes

В Волгоградской области 44-летнюю женщину укусила заражённая бешенством лиса, пострадавшая умерла.
Трагедия произошла в ноябре 2024 года в городе Михайловке.

Как пишет издание «В1.ру» со ссылкой на региональный комитет здравоохранения, женщина не обращалась за экстренной профилактикой, она попала в больницу после того, как у неё началась гидрофобия: при виде воды или мысли о ней у пациентки появлялся сильный приступ, каждый раз, когда она пыталась попить, её охватывала паническая атака. Подобный симптом, по словам врачей, является следствием развивающегося бешенства в организме.

Женщину экстренно госпитализировали, но медики не смогли ей помочь. Спустя несколько дней пациентка скончалась.

Ранее в региональном управлении Роспотребнадзора сообщили, что с начала 2024 года количество обращений жителей Волгоградской области в медицинские учреждения с жалобами на укусы животных увеличилось на 30%, от нападений диких собак и кошек пострадали более 10 тысяч человек.

Данный регион входит в эпидемическую зону по бешенству.

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В Нижегородской области джип сбил 7-летнего ребенка на ватрушке, которую везла собака

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#трагедия
#женщина
#медики
#бешенство
#волгоградская область
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В Нижегородской области джип сбил 7-летнего ребенка на ватрушке, которую везла собака
12 декабря 2024, 12:24

Фото: iStock/ Vera_Petrunina

В Нижегородской области в селе Кочетовка Сеченовского района произошло дорожно-транспортное происшествие с участием 7-летнего мальчика, который катался на тюбинге, проинформировала пресс-служба УГИБДД Нижегородской области
Происшествие случилось 11 декабря. После четырёх вечера на улице было уже темно. По деревенской заснеженной дороге ехал Land Cruiser, водитель которого не заметил катающегося на ватрушке 7-летнего мальчика.

«Водитель увидел, что впереди по дороге бежит овчарка. А когда собака начала перебегать дорогу, то он заметил, что к ней привязан тюбинг. Начал тормозить, но столкновения избежать не удалось», — обратили внимание в ГИБДД.

Ватрушка влетела в переднюю часть машины. Ребёнок получил травмы, его госпитализировали в центральную районную больницу. Обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливает Госавтоинспекция.

Ранее сообщалось, что в детской поликлинике № 8 в Пензе над регистратурой в холле висит экран, на котором обычно показывают ролики на медицинские темы. Во время одного из показов в трансляцию дважды вклинивались сцены порнографического характера.

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Глава СК РФ поручил возбудить уголовное дело после избиения подростка в Крыму
Бастрыкин поручил начать расследование после избиения школьницы в Крыму
12 декабря 2024, 11:57

Александр Бастрыкин (Фото: РИА Новости/Екатерина Штукина)

Глава СК России Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело по факту избиения подростка сверстниками на пляже в городе Щёлкино в Крыму. Об этом сообщают в Telegram-канале информационного центра СК РФ.
По данным ведомства, следователи начали проверку после публикации видео в соцсетях, на котором школьники избивают сверстницу на пляже в Щёлкине.

Информация об инциденте появилась 11 декабря в СМИ. Известно, что родители подростков пытаются принять меры, чтобы детей, избивших девочку, не привлекли к ответственности за драку.

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#уголовное дело
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Детям показали порно в детской поликлинике
12 декабря 2024, 11:50

Фото: istockphoto/Diy13

В детской поликлинике № 8 в Пензе над регистратурой в холле висит экран, на котором обычно показывают ролики на медицинские темы. Во время одного из показов в трансляцию дважды вклинивались сцены порнографического характера.
Об этом сетевому изданию «Пенза взгляд» рассказала одна из родительниц. По словам женщины, 3 декабря она пришла в поликлинику с дочерью на приём к педиатру. На экране в холле демонстрировался ролик о правах детей. Внезапно он был прерван и на весь зал в течение какого-то времени был показан порнографический контент. Молодая мама не поверила своим глазам. Но через пару минут в трансляцию снова вклинилась откровенная сцена.

В региональном министерстве здравоохранения сообщили, что по факту случившегося была проведена служебная проверка. Удалось установить, что флеш-карта, с которой демонстрировался ролик, была заражена вирусом.

Администрация поликлиники и специалист по техническому обслуживанию были привлечены к дисциплинарной ответственности за отсутствие надлежащего контроля за демонстрацией роликов с непроверенного носителя. Женщина, ставшая свидетельницей трансляции «взрослого» кино в детской поликлинике, написала заявление в прокуратуру.

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В Санкт-Петербурге студенты похитили сверстника и вымогали у него 600 тысяч
12 декабря 2024, 11:39

Фото: iStock/ Oleksandr Sadovenko

Три молодых человека в Санкт-Петербурге затолкали сверстника в машину и вымогали у него 600 тысяч рублей, сообщила газета «Фонтанка».
Похищение произошло на Ленинском проспекте. Следователи полагают, что три молодых человека напали на 18-летнего юношу, потом несколько раз ударили его и затолкали в машину, взятую в аренду.

В автомобиле во время езды по городу похитители сказали, что пострадавший должен им 600 тысяч рублей и требовали у него данную сумму. Они не получили желаемое и отпустили парня, подозреваемые высадили его возле ТЦ «Прибалтийский».

Через небольшой промежуток времени молодых людей задержали. Сейчас специалисты выясняют, были ли иные такие эпизоды при участии фигурантов дела.

Студент Военмеха — лишь один из задержанных, 19-летний молодой человек. Двум другим подозреваемым по 18 лет, один из них учится в академии милиции, другой – в колледже, сообщила «Комсомольская правда».

В Следственном комитете возбудили уголовное дело по статье о похищении человека, молодые люди находятся в изоляторе временного содержания.

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#люди
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Семь школьниц в Подмосковье избили одноклассницу в туалете
12 декабря 2024, 11:33

Фото: istockphoto/SB Arts Media

Школьницы всемером избили и подвергли издевательствам свою сверстницу в школьном туалете. После этого они хвастались, что попали в канал к Екатерине Мизулиной.
Теперь в отношении очередных «звёзд интернета» возбуждено уголовное дело, сообщает телеграм-канал Baza. Инцидент произошёл 9 декабря в подмосковных Котельниках. Семь учениц одной из школ закрыли свою сверстницу в туалете и начали над ней издеваться. Девочку таскали за волосы, били, всячески обзывали. Всё происходящее школьницы снимали на видео, а потом ролик появился в сети.

По словам родителей избитой девочки, в школе узнали о происшедшем, но предпочли замолчать ситуацию. Видео стёрли из всех чатов, а маме девочки сказали, что её дочь просто курила в туалете и из-за этого потеряла сознание. Между тем, у пострадавшей диагностирована черепно-мозговая травма.

Происшествием в подмосковной школе заинтересовалась глава «Лиги безопасного интернета» Екатерина Мизулина. Она пообещала направить обращение в прокуратуру и Следственный комитет.

Однако авторы видео и участницы расправы, похоже, не испугались, а обрадовались.

«Мама, мы теперь популярные! Мы в канале у Мизулиной!» — с восторгом написала одна из них.

Теперь у школьниц будет меньше поводов для радости. Против них в следственном комитете РФ возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Им может грозить до семи лет лишения свободы.

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В Подмосковье школьницу избили сверстницы
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