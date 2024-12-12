«Я ж не садист»: исповедь людоеда на пожизненном, ставшего кошмаром Пензенской области

1 апреля 1988 года в Пензенской области, в городе Белинский родился Александр Бычков. Семья у мальчика была неблагополучная, в ней всегда царил беспорядок и непрерывно употреблялся алкоголь. Впоследствии он получил жуткое прозвище «Белинский каннибал».
Бычков начал свою преступную деятельность в 21 год. Сначала у него было безобидное хобби: он увлекался чтением. Но потом его начали интересовать совсем другие вещи — поедание и убийство людей. «Радио 1» подробнее расскажет зловещую историю о каннибале из Пензы.
Повзрослев, дети стали воровать, чтобы хоть как-то прокормить себя.
В возрасте 40 лет отец Александра покончил с собой, что не вызвало никакой реакции у матери. В их доме постоянно собирались её собутыльники, в компании которых она весело проводила время.
С возрастом Александр начал более активно отстаивать свои права — известно, что однажды он даже избил мать, защищаясь от её очередных побоев. Однако друзей у него практически не было. В школе он часто погружался в книги, иногда настолько, что не слышал звонка на уроки, а дома предпочитал смотреть фильмы.
В 2007 году Александр окончил ПТУ по специальности «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин» и поступил в педагогическое училище. Однако его планам не суждено было реализоваться, так как однажды его младший брат был тяжело ранен, в результате чего стал инвалидом второй группы. В итоге Бычкову пришлось оставить учебу, чтобы заботиться о брате.
Изначально Бычков не собирался становиться серийным убийцей, однако после первого преступления настолько вошёл во вкус, что даже начал вести дневник о своей новой деятельности. Однако, как признаётся сам Бычков, ещё в школьные годы ещё называли «хищником», так как он любил закусывать алкоголь сырым мясом. На тот момент ещё не человеческим.
Своё первое убийство Александр совершил в 2009 году, когда ему был 21 год. Жертвой стал пожилой мужчина Евгений Жидков, с которым Бычков познакомился в местном баре и пригласил его переночевать. Но в итоге Бычков лишил его жизни.
Далее убийства начали происходить уже намного чаще. Все жертвы маньяка — мужчины средних лет, у которых есть проблемы с алкоголем и нет постоянного места жительства. Он работал по одной и той же схеме: находил потенциальную жертву, приглашал его выпить и затем жестоко отнимал жизнь при помощи ножа или молотка.
Останки своих жертв Бычков скрывал за собственным домом или выбрасывал на свалке, расположенной на улице Лермонтовской. Адреналин, который он получал от своих преступлений, полностью завладел им.
Белинский маньяк не особо заботился о сокрытии своих преступлений. Напротив, он сам признавался, что хотел внимания, хотя в тюрьму попасть не стремился. Так, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он бродил по городку с расчленёнными телами жертв, заходя в магазины. Бычков позже рассказывал, что его несколько раз видели пьяным и в окровавленной одежде.
Очередной жертвой маньяка стал Аркадий Аракелян. Именно в тот момент Бычков решает, что хочет стать каннибалом. Он, как обычно, разделывает тело убитого и прячет останки — всё, кроме сердца. Его он забрал с собой.
Каннибал признался, что съедал всё в одиночку, несмотря на то, что были разговоры о том, что он делился с друзьями.
22 марта 2013 года «Белинский каннибал» был приговорён к пожизненному лишению свободы. Он отбывает наказание в отдалённой исправительной колонии на острове Огненный в Вологодской области — ФКУ ИК-5, также известном как «Вологодский пятак».
В его дневнике нашли записи об одиннадцати жертвах. Бычков не стал скрывать правду и сразу признался в содеянном. Затем он охотно сотрудничал со следствием, подробно рассказывая, кого, где и каким образом убил.
Преступник рассказал, что переписывается с некой Кристиной Варр, которая живёт в Америке. Она узнала об Александре Бычкове из новостей и влюбилась в него. По словам Александра, она в курсе всего — знает и про убийства, и про каннибализм.
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Тяжелое детство
Повзрослев, дети стали воровать, чтобы хоть как-то прокормить себя.
В возрасте 40 лет отец Александра покончил с собой, что не вызвало никакой реакции у матери. В их доме постоянно собирались её собутыльники, в компании которых она весело проводила время.
С возрастом Александр начал более активно отстаивать свои права — известно, что однажды он даже избил мать, защищаясь от её очередных побоев. Однако друзей у него практически не было. В школе он часто погружался в книги, иногда настолько, что не слышал звонка на уроки, а дома предпочитал смотреть фильмы.
«Сначала космонавтом мечтал стать, как все. Потом хотел в спецназ. Но понял, что невозможно с моим телосложением стать Терминатором. Вес когда пытался набрать, самое большое, что получилось, — до 56 кг. Какой спецназ? Не возьмут такого. Но я все равно тренировался. Холодное оружие люблю, на воле метал ножи», — рассказал Александр о своей детской мечте для «Московского Комсомольца».
В 2007 году Александр окончил ПТУ по специальности «слесарь по ремонту сельскохозяйственных машин» и поступил в педагогическое училище. Однако его планам не суждено было реализоваться, так как однажды его младший брат был тяжело ранен, в результате чего стал инвалидом второй группы. В итоге Бычкову пришлось оставить учебу, чтобы заботиться о брате.
Александр Бычков (фото: кадр из программы «Пусть говорят»)
Первое убийство
Изначально Бычков не собирался становиться серийным убийцей, однако после первого преступления настолько вошёл во вкус, что даже начал вести дневник о своей новой деятельности. Однако, как признаётся сам Бычков, ещё в школьные годы ещё называли «хищником», так как он любил закусывать алкоголь сырым мясом. На тот момент ещё не человеческим.
«Все спрашивали: "Как ты можешь его есть сырым?" А мне нравилось. Я только подрезал да подрезал себе тонкими ломтиками. Сырые еще пескари хороши. Сидишь на рыбалке с бутылочкой пивка, поймал рыбку и тут же ею закусил. И зеленым лучком заел», — поделился преступник.
Своё первое убийство Александр совершил в 2009 году, когда ему был 21 год. Жертвой стал пожилой мужчина Евгений Жидков, с которым Бычков познакомился в местном баре и пригласил его переночевать. Но в итоге Бычков лишил его жизни.
«Первый мой вообще — "левый" пассажир. Только познакомились, выпили, слово за слово. Я ему: "Че ты, угрожать мне будешь?!" И ножом его ударил», — рассказал Александр.
Далее убийства начали происходить уже намного чаще. Все жертвы маньяка — мужчины средних лет, у которых есть проблемы с алкоголем и нет постоянного места жительства. Он работал по одной и той же схеме: находил потенциальную жертву, приглашал его выпить и затем жестоко отнимал жизнь при помощи ножа или молотка.
Останки своих жертв Бычков скрывал за собственным домом или выбрасывал на свалке, расположенной на улице Лермонтовской. Адреналин, который он получал от своих преступлений, полностью завладел им.
«Все вместе наложилось. У меня тогда были проблемы и на работе, и дома, и вообще везде. Было много всего эмоционального плана, плюс мой характер. Иногда я убивал, потому что злость накатывала на конкретного человека, а иногда — потому что в принципе злость на всех и весь мир. Я агрессивный, особенно когда выпью», — сказал Бычков.
Александр Бычков (фото: кадр из документального фильма «Пожиратель сердец. Дело пензенского маньяка»)
Жажда славы
Белинский маньяк не особо заботился о сокрытии своих преступлений. Напротив, он сам признавался, что хотел внимания, хотя в тюрьму попасть не стремился. Так, будучи в состоянии алкогольного опьянения, он бродил по городку с расчленёнными телами жертв, заходя в магазины. Бычков позже рассказывал, что его несколько раз видели пьяным и в окровавленной одежде.
«Вот вы, если бы увидели меня где-нибудь в общественном месте, могли бы подумать, что я настолько опасен? Моя внешность давала мне алиби. Было так интересно слушать, когда все вокруг обсуждали очередное убийство, а я рядом стоял, и никто не догадывается. Драйв такой», — поделился ощущениями каннибал.
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Увлёкся поеданием людей
Очередной жертвой маньяка стал Аркадий Аракелян. Именно в тот момент Бычков решает, что хочет стать каннибалом. Он, как обычно, разделывает тело убитого и прячет останки — всё, кроме сердца. Его он забрал с собой.
«Это было уже шестое убийство. Я его не планировал, но был я в тот момент сильно пьяный и сильно злой. И я у него сердце вырезал. Положил его в пакет, принес в пустой дом, где часто бывал. Сварил и съел», — рассказал убийца.В своём дневнике Бычков написал: «еда оказалась прикольной».
Каннибал признался, что съедал всё в одиночку, несмотря на то, что были разговоры о том, что он делился с друзьями.
«Я ж не садист. Тушенку я не делал, как написали в газетах. Все, что приносил с собой, я съедал без остатка», — рассказал он.
Фото: istockphoto / LemonSeed
Арест каннибала
22 марта 2013 года «Белинский каннибал» был приговорён к пожизненному лишению свободы. Он отбывает наказание в отдалённой исправительной колонии на острове Огненный в Вологодской области — ФКУ ИК-5, также известном как «Вологодский пятак».
В его дневнике нашли записи об одиннадцати жертвах. Бычков не стал скрывать правду и сразу признался в содеянном. Затем он охотно сотрудничал со следствием, подробно рассказывая, кого, где и каким образом убил.
«Сейчас обо всех убитых жалею. Если была бы возможность, была бы волшебная палочка, как в фильме одном показывали, я бы все вернул и не стал убивать. Неохота в таком месте сидеть, зная, что на десятилетие перспективы никакой. Надеюсь, хотя бы это не на всю жизнь. Законы могут измениться, да и право на УДО есть у меня после 25 лет отсидки», — выразил надежду маньяк.
Любовная жизнь Александра Бычкова
Преступник рассказал, что переписывается с некой Кристиной Варр, которая живёт в Америке. Она узнала об Александре Бычкове из новостей и влюбилась в него. По словам Александра, она в курсе всего — знает и про убийства, и про каннибализм.
«Она человек вполне понимающий, знает, что в жизни всякое может быть», — сказал Бычков.После трёх лет переписок Кристина приехала в Россию. Уже на втором свидании пара поженилась, а на третьем зачала сына. Девушка верит, что Александр хороший человек, и даже хочет перевезти его к себе на родину.
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