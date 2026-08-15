Заключенный попросил отрезать ему ноги после неудавшегося побега

15 августа 2026, 23:00

В Бельгии застрявший в подвесном потолке зэк попросил пожарных отрезать ему ноги

Фото: istockphoto/Serhii Ivashchuk

Двадцатилетний заключенный бельгийской тюрьмы Лантен предпринял дерзкую попытку побега через технические коммуникации в подвесном потолке медицинского блока, однако застрял в конструкции и был вынужденным просить спасателей об ампутации конечностей. Об этом в пятницу сообщает телеканал RTL.