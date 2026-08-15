Заключенный попросил отрезать ему ноги после неудавшегося побега
Двадцатилетний заключенный бельгийской тюрьмы Лантен предпринял дерзкую попытку побега через технические коммуникации в подвесном потолке медицинского блока, однако застрял в конструкции и был вынужденным просить спасателей об ампутации конечностей. Об этом в пятницу сообщает телеканал RTL.
Инцидент произошел в четверг утром, когда осужденного доставили в тюремный медпункт. Воспользовавшись моментом, молодой человек забрался по радиатору к подвесному потолку и проник в расположенные за ним инженерные коммуникации, рассчитывая таким образом покинуть исправительное учреждение.
Однако далеко уйти не удалось — узник застрял внутри технической шахты и не мог выбраться самостоятельно. На место происшествия вызвали пожарных-спасателей, которым потребовалось около полутора часов, чтобы обнаружить заключенного и освободить его, предварительно разобрав часть потолочной конструкции.
По данным телеканала, в какой-то момент потерявший терпение беглец попросил прибывших спасателей «отрезать ему ноги». К счастью, до этой крайней меры не дошло — пожарным удалось извлечь его целым и невредимым.
Несмотря на отсутствие видимых травм, молодого человека доставили в больницу для медицинского обследования. Отмечается, что заключенный отбывает пятилетний срок лишения свободы, его освобождение запланировано на 2031 год.
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