Врачи в США ампутировали девочке обе ноги и руку из-за инфекции

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Семилетняя американка попала в больницу с инфекцией, в результате которой лишилась ног и правой руки. Об этом сообщает KSAZ-TV.
После госпитализации у юной американки диагностировали стрептококк группы А. После ей пришлось перенести восемь операций, а врачи не исключают дальнейшего хирургического вмешательства. Девочке ампутировали обе ноги и руку. Родители пациентки до сих пор не могут понять, как именно заразилась их дочь.
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