Жительнице Великобритании ампутировали все конечности после игры с собакой
Жизнь женщины из Великобритании по имени Манджит Сангха поделилась на до и после из-за, казалось бы на первый взгляд, безобидной игры с собакой. Об этой трагической истории пишет The Telegraph.
Инцидент произошел в июле прошлого года. После игры с питомцем женщина отправилась на работу, а по возвращении домой почувствовала резкое ухудшение состояния здоровья и потеряла сознание. В больнице ситуация оказалась критической: сердце пациентки останавливалось шесть раз.
Из-за развившегося сепсиса и сопутствующих заболеваний (в том числе пневмонии и камней в желчном пузыре) врачам пришлось провести ампутацию ног ниже колена и рук, а также удалить селезенку. Медики пришли к выводу, что первопричиной тяжелого состояния стало, вероятно, попадание инфекции в небольшую царапину на коже во время контакта с собакой.
Лечение в стационаре продлилось 32 недели. После выписки Сангха призналась, что до сих пор не может до конца принять утрату всех четырех конечностей.
