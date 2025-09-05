Закопавший партнёра бизнесмен Суханов вышел из колонии на Урале
В Каменске-Уральском Свердловской области на свободу вышел бизнесмен Игорь Суханов, осуждённый за расправу над своим партнёром. Об этом сообщает URA.ru.
Как сообщил источник издания, близкий к силовым структурам, Суханов на свободе уже несколько месяцев.
Убийство произошло 2 июня 2013 года на территории промзоны в городе Берёзовский. По данным следствия, Суханов воспользовался экскаватором, чтобы выкопать яму и спрятать там тело убитого бизнес-партнёра.
Отмечается, что во время отбытия наказания в колонии Суханов работал на швейном производстве и получил более 20 поощрений от администрации.
