В Приангарье девушка на иномарке пошла на обгон и погубила троих

Достижения.рф

В Иркутской области три человека погибли в лобовом столкновении автомобилей
Фото: Прокуратура Иркутской области

В Иркутской области произошло смертельное лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.



Авария случилась в Аларском районе на 1722-м километре дороги. По предварительным сведениям, 24-летняя девушка за рулём Toyota Allion выехала на встречную полосу и на высокой скорости врезалась в кроссовер Belgee.

От удара транспортные средства получили серьёзные механические повреждения, их детали разлетелись по проезжей части. На месте работали спасатели, они деблокировали людей из искорёженных автомобилей.

Сообщается, что водитель Toyota и два её пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли. Ещё два человека пострадали, их госпитализировали прибывшие медики.

Ранее сообщалось о ДТП в Нижнеудинском районе Иркутской области, в котором пострадали четыре человека, включая младенца.

Ольга Щелокова

Что думаешь?

0 0 0 0 0 0