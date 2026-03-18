В Приангарье девушка на иномарке пошла на обгон и погубила троих
В Иркутской области произошло смертельное лобовое столкновение двух автомобилей. Об этом сообщает Telegram-канал Babr Mash.
Авария случилась в Аларском районе на 1722-м километре дороги. По предварительным сведениям, 24-летняя девушка за рулём Toyota Allion выехала на встречную полосу и на высокой скорости врезалась в кроссовер Belgee.
От удара транспортные средства получили серьёзные механические повреждения, их детали разлетелись по проезжей части. На месте работали спасатели, они деблокировали людей из искорёженных автомобилей.
Сообщается, что водитель Toyota и два её пассажира получили травмы, несовместимые с жизнью, и погибли. Ещё два человека пострадали, их госпитализировали прибывшие медики.
Читайте также: