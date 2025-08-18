«Закурить или получить битой»: В Москве мужчину избили за отказ дать сигарету
В Москве полиция задержала агрессивного курильщика, который жестоко избил мужчину бейсбольной битой после отказа поделиться сигаретой. Инцидент произошёл в районе Некрасовка, где конфликт на бытовой почве едва не закончился трагедией. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.
По предоставленным данным, ссора вспыхнула на улице Вертолетчиков. Подозреваемый попросил у прохожего закурить, но, получив отказ, впал в ярость. Словесная перепалка быстро переросла в драку, после чего злоумышленник схватил биту и нанёс оппоненту несколько ударов.
Пострадавший с тяжёлыми травмами был госпитализирован. Полицейские оперативно вычислили и задержали нападавшего неподалеку от места преступления. Им оказался 34-летний москвич с криминальным прошлым.
Возбуждено уголовное дело по статье об умышленном причинении тяжкого вреда здоровью. Суд отправил фигуранта за решетку до выяснения всех обстоятельств.
