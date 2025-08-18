«Закурить или получить битой»: В Москве мужчину избили за отказ дать сигарету

18 августа 2025, 12:55

В Некрасовке мужчину жестоко избили битой за отказ поделиться сигаретой

Фото: Istock/EyeEm Mobile GmbH

В Москве полиция задержала агрессивного курильщика, который жестоко избил мужчину бейсбольной битой после отказа поделиться сигаретой. Инцидент произошёл в районе Некрасовка, где конфликт на бытовой почве едва не закончился трагедией. Об этом сообщает пресс-служба Главного управления МВД России по столице.