Зал аплодировал актрисе Кадочниковой за отказ говорить на украинском языке на вручении премии

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Актриса Лариса Кадочникова отказалась говорить на украинском языке на вручении премии имени Сергея Параджанова, после чего зал начал ей аплодировать. Об этом сообщает «Страна.ua».
«На украинском я играю в театре. Вы извините, но я имею право говорить хоть на английском языке. Слышите? Уважайте меня. Я много сделала для Украины. Я никуда не уезжала. Я здесь. Я играю в театре спектакли на украинском языке», — заявила Кадочникова, после чего ей аплодировали в зале.
Инцидент случился на церемонии вручения премии имени Параджанова. В telegram-канале отмечают, что артистка дала свой ответ после выкрика из зала, в котором от нее потребовали говорить на украинском языке. Как оказалось, провокатором стал активист Руслан Кошовенко, который после оскорблял Кадочникову и удивился аплодисментам в ее адрес.
В издании отметили, что Владимир, брат-близнец Кошовенко, в 2021 году «зиговал» на марше в честь дивизии СС «Галичина».
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