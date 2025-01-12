«Мама, брось меня и спасайся сама»: актер Рори Сайкс сгорел заживо во время пожара в Калифорнии

Актер Рори Сайкс родился с ДЦП и ребенком прославился, снимаясь в телешоу Kiddy Kapers. Он погиб во время пожаров в Лос-Анджелесе. Мать не смогла помочь Рори выбраться из горящего дома. Воды на участке не было, а экстренные службы не отвечали. Женщина объезжала задымленные улицы в надежде найти спасателей. Но когда они нашлись, коттедж Рори уже сгорел до тла.