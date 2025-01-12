«Мама, брось меня и спасайся сама»: актер Рори Сайкс сгорел заживо во время пожара в Калифорнии

Шелл Сайкс и Рори Сайкс (Фото: соцсети)
Актер Рори Сайкс родился с ДЦП и ребенком прославился, снимаясь в телешоу Kiddy Kapers. Он погиб во время пожаров в Лос-Анджелесе. Мать не смогла помочь Рори выбраться из горящего дома. Воды на участке не было, а экстренные службы не отвечали. Женщина объезжала задымленные улицы в надежде найти спасателей. Но когда они нашлись, коттедж Рори уже сгорел до тла.
Рори Сайксу был 31 год. Его мать, писательница Шелл Сайкс, вложила все силы в то, чтобы наладить здоровье мальчика, который родился с дефектом зрения и детским церебральным параличом. Ему сделали ряд операций, после которых Рори стал лучше видеть. В детстве мальчик стал звездой британского шоу Kiddy Kapers — его вела Шелл.
Рори Сайкс (Фото: соцсети)
Когда огонь приблизился к их коттеджу в Малибу, Шелл и Рори были дома. Мать выбежала на улицу, чтобы полить крышу водой из садового шланга, но выяснилось, что водопровод был пуст.
На крышу здания начали попадать раскаленные угли. Шелл не смогла помочь сыну выбраться из горящего особняка из-за сломанной руки.
Женщина набирала номер спасательных служб 911, но ответа не дождалась — линия не работала. Тогда Шелл села в автомобиль и поехала за помощью. Наконец она увидела группу пожарных, но время было упущено: на месте их с сыном дома остались лишь догорающие развалины.
Мать Рори рассказала, что во всем Малибу работали только 50 пожарных, а в гидрантах совсем не было воды.
Пожары в Калифорнии все еще продолжаются. Теперь на территории шатата появились еще и огненные смерчи.
Читайте также:
В Малибу сгорел дом Перис Хилтон из-за крупного пожара в Лос-Анджелесе
Лос-Анджелес в огне: сгорел дом Ди Каприо, уничтожен элитный район, есть погибшие
Крупные лесные пожары в округе Лос-Анджелес унесли жизни уже 13 человек
Рори Сайкс (Фото: соцсети)
Когда огонь приблизился к их коттеджу в Малибу, Шелл и Рори были дома. Мать выбежала на улицу, чтобы полить крышу водой из садового шланга, но выяснилось, что водопровод был пуст.
На крышу здания начали попадать раскаленные угли. Шелл не смогла помочь сыну выбраться из горящего особняка из-за сломанной руки.
«Мама, оставь меня, спасайся сама», — это было последнее, что сказал Рори своей маме.
Женщина набирала номер спасательных служб 911, но ответа не дождалась — линия не работала. Тогда Шелл села в автомобиль и поехала за помощью. Наконец она увидела группу пожарных, но время было упущено: на месте их с сыном дома остались лишь догорающие развалины.
«Роскосмос» опубликовал новые кадры пожаров в Лос-Анджелесе
Мать Рори рассказала, что во всем Малибу работали только 50 пожарных, а в гидрантах совсем не было воды.
Пожары в Калифорнии все еще продолжаются. Теперь на территории шатата появились еще и огненные смерчи.
Читайте также:
В Малибу сгорел дом Перис Хилтон из-за крупного пожара в Лос-Анджелесе
Лос-Анджелес в огне: сгорел дом Ди Каприо, уничтожен элитный район, есть погибшие
Крупные лесные пожары в округе Лос-Анджелес унесли жизни уже 13 человек
Ольга Енгалычева