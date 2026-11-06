В Руспродсоюзе объявили самый подешевевший в октябре продукт
Яблоки в октябре подешевели сильнее всех остальных продуктов в России. Об этом РИА Новости рассказали в Руспродсоюзе.
По данным ассоциации, за месяц средняя потребительская цена на яблоки упала на 7,5% и в последнюю неделю октября составила 141,8 рубля за килограмм. Отмечается, что в пятерку самых подешевевших продуктов также вошли морковь, цена которой снизилась на 5,2%, лук и капуста — с понижениями на 4,7% и 4,2% соответственно, и сахар, стоимость которого уменьшилась на 2,6%.
Ранее диетолог-нутрициолог Роман Пристанский в беседе с «Радио 1» предупредил об опасности бесконтрольного приёма витаминов. Чаще всего сталкиваются с этой проблемой люди осенью и зимой — в периоды всплеска респираторных заболеваний, когда повсеместная реклама витаминов становится особенно агрессивной.
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