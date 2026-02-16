Замерзший ламантин застрял в канализации в США
В американском штате Флорида геодезисты спасли ламантина, застрявшего в ливневой канализации. Об этом пишет газета New York Post.
Животное, которое также называют морской коровой, нашли при осмотре «ливневки» перед ее ремонтом. Предполагается, что ламантин замерз в естественной среде обитания и отправился на поиски более теплых вод, но застрял в канализации и не смог выбраться. Его вес составил 186 килограммов.
Чтобы вызволить животное из ловушки, пришлось привлечь несколько служб. Спасатели отвезли его в океанариум, где передали ветеринарам.
Сотрудники учреждения отметили, что спасенный зверь самостоятельно дышит и передвигается, а также проявляет интерес к еде. Как только морская корова восстановится, ее вернут в дикую природу.
