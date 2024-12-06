Замгендиректора ВГТРК Сабитов объяснил появление оскорбительно поста про Хинштейна

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Заместитель гендиректора ВГТРК Рифат Сабитов заявил, что причиной появления оскорбительного поста про депутата Госдумы Александра Хинштейна, который назначен временно исполняющим обязанности губернатора Курской области, стал взлом аккаунта. Об этом пишет Telegram-канал Baza.
По его словам, произошедший инцидент является причиной хакерской атаки. Сабитов добавил, что аккаунты в соцсетях мошенники взламывают практически ежедневно.
Накануне в Telegram-канале «Вести.Курск» появился нелестный пост о депутате ГосДумы и новом врио губернатора Курской области Александре Хинштейне. Публикацию удалили спустя несколько минут, однако к тому моменту она уже успела распространяться по ряду источников.
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