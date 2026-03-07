Замглавы администрации Пятигорска отправили в СИЗО за превышение полномочий

07 марта 2026, 16:10

Фото: iStock/artisteer

Ленинский районный суд Ставрополя арестовал первого заместителя главы администрации Пятигорска по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Ставропольского края.