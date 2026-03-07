Замглавы администрации Пятигорска отправили в СИЗО за превышение полномочий
Ленинский районный суд Ставрополя арестовал первого заместителя главы администрации Пятигорска по делу о превышении должностных полномочий. Об этом сообщили РИА Новости в объединённой пресс-службе судов Ставропольского края.
По информации суда, чиновница обвиняется по пунктам «г» и «е» части 3 статьи 286 УК РФ. Ей избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на один месяц и 29 суток — до 5 мая 2026 года.
О задержании фигурантки ранее сообщало региональное управление МВД России.
В 2020 году она, занимая должность председателя аукционной комиссии, вместе с неустановленными лицами организовала внесение фиктивных сведений в протокол подведения итогов электронного аукциона. После этого муниципальный контракт на реконструкцию гидротехнических сооружений на реке Аликоновка в городе Кисловодск заключили с компанией «Айди партнер».
В результате на счёт организации перечислили бюджетные средства в размере более 117,5 миллионов рублей, которые впоследствии похитили. Следствие по делу продолжается.
Читайте также: