Замглавы комитета по инвестициям Петербурга Шарипов попался на взятке в 23,5 млн рублей

ФСБ и полиция задержали за взятку зампредседателя комитета по инвестициям Петербурга Максима Шарипова. Его подозревают в получении 23,5 миллионов рублей взятки. Об этом сообщил 5 октября ГСУ СК России по Санкт-Петербургу.
Посредника задержали 2 октября, после того, как тот получил от представителя организации 1,5 миллиона рублей. Через два дня взяли с поличным и самого Шарипова.
По данным следствия, в 2023 году Шарипов получил от представителя коммерческой фирмы 23,5 млн рублей. За эти деньги чиновник обещал помочь заключить договоры аренды на три земельных участка без торгов. Обещание Шарипов не сдержал, вместо этого предложил заменить оговоренный участок на два других и потребовал еще 2,5 миллиона. После предприниматель обратился в правоохранительные органы.
Чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере — часть 6 статьи 290 УК.
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По данным следствия, в 2023 году Шарипов получил от представителя коммерческой фирмы 23,5 млн рублей. За эти деньги чиновник обещал помочь заключить договоры аренды на три земельных участка без торгов. Обещание Шарипов не сдержал, вместо этого предложил заменить оговоренный участок на два других и потребовал еще 2,5 миллиона. После предприниматель обратился в правоохранительные органы.
«4 октября Шарипов в кафе на Дегтярном переулке получил от посредника, участвующего в рамках проведения оперативно-розыскных мероприятий 1,5 миллиона рублей, частично состоящих из муляжа <…> после чего был задержан сотрудниками регионального Управления ФСБ и МВД России.
Чиновнику вменяют получение взятки в особо крупном размере — часть 6 статьи 290 УК.
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Лия Мурадьян