Замглавы логистической компании «Логопер» находится в СИЗО по делу о мошенничестве

12 октября 2025, 14:47

ТАСС: Замглавы логистической компании «Логопер» Исуринс находится в СИЗО

Фото: istockphoto/choochart choochaikupt

Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении первого заместителя гендиректора «Логопера» Александра Исуринса. Об этом пишет ТАСС.