Замглавы логистической компании «Логопер» находится в СИЗО по делу о мошенничестве
Дорогомиловский районный суд Москвы удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении первого заместителя гендиректора «Логопера» Александра Исуринса. Об этом пишет ТАСС.
Фигуранту предъявили обвинение в мошенничестве в особо крупном размере по части 4 статьи 159 Уголовного кодекса РФ.
Ранее Исуринс возглавлял фирму Fesco. С февраля 2025 года он занимает должность первого заместителя главы «Логопера», которой руководит бывший топ‑менеджер РЖД Александр Кахидзе. Компания считается одной из ведущих в сфере контейнерной логистики.
В сентябре суд в Екатеринбурге поместил под стражу до 15 ноября председателя совета директоров «Корпорации СТС», Татьяну Черных по делу о мошенничестве. Она отвергает обвинения и просила изменить меру пресечения на домашний арест, но суд отклонил её ходатайство.
