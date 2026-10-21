Замглавы Минздрава российского региона попал в аварию и погиб
Погиб заместитель главы Минздрава Рязанской области Владимир Хоминец. Он мог скончаться в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Минздрав региона подтвердил факт гибели Хоминца и уточнил, что он работал в ведомстве с 2017 года. Коллеги знали его как человека, который разделял ответственность за работу системы и вместе с другими сотрудниками решал задачи, от которых зависят жизни и здоровье людей. Причину смерти министерство не указало.
По информации РИА Новости, Хоминец попал в ДТП. Ранее в Захаровском округе на 552-м километре автодороги Р-132 «Золотое кольцо» произошла авария: столкнулись легковой автомобиль и грузовик с полуприцепом. Водитель легковушки скончался на месте, второго участника ДТП госпитализировали в профильное медицинское учреждение. Личность погибшего не уточнили — предварительно, им мог быть Хоминец.
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