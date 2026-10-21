Замглавы Минздрава российского региона попал в аварию и погиб

21 октября 2026, 00:13

Замминистра здравоохранения Рязанской области Владимир Хоминец попал в ДТП и погиб

Фото: iStock/jorgeantonio

Погиб заместитель главы Минздрава Рязанской области Владимир Хоминец. Он мог скончаться в результате ДТП. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.