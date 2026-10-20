Колобков объяснил, почему государству тяжело развивать спорт в одиночку
Экс-министр спорта Колобков рассказал о сложностях развития массового спорта в России
Развитие массового спорта в России требует комплексного подхода: важно не только строить новые объекты, но и выделять средства на их содержание, а также заниматься подготовкой тренеров и созданием доступных программ для детей. Об этом заявил бывший министр спорта Павел Колобков.
Он отметил в эфире Радио РБК, что бюджет не слишком велик. Примерно треть, а то и меньше, уходит на поддержку и развитие спортивной структуры — эти средства направляются в основном на строительство и реконструкцию объектов. Ещё одной проблемой остаётся привлечение молодых специалистов: начинающие тренеры в Москве получают около 50 тысяч рублей.
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По мнению экс-министра, коммерческие спортивные проекты могут расширить доступ к инфраструктуре и создать новые возможности для специалистов. В качестве примера он привел строительство катков в регионах командой Ильи Авербуха.
В то же время Колобков выступил против резких изменений в системе спортивной подготовки. Он считает важным сохранять успешные практики советской школы. Говоря о международных соревнованиях, экс-министр подчеркнул, что ограничения лишили многих атлетов возможности полностью раскрыть свой потенциал, ведь для высоких результатов нужна сильная конкуренция.