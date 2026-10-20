Колобков объяснил, почему государству тяжело развивать спорт в одиночку

20 октября 2026, 23:25

Экс-министр спорта Колобков рассказал о сложностях развития массового спорта в России

Павел Колобков (Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков)

Развитие массового спорта в России требует комплексного подхода: важно не только строить новые объекты, но и выделять средства на их содержание, а также заниматься подготовкой тренеров и созданием доступных программ для детей. Об этом заявил бывший министр спорта Павел Колобков.





Он отметил в эфире Радио РБК, что бюджет не слишком велик. Примерно треть, а то и меньше, уходит на поддержку и развитие спортивной структуры — эти средства направляются в основном на строительство и реконструкцию объектов. Ещё одной проблемой остаётся привлечение молодых специалистов: начинающие тренеры в Москве получают около 50 тысяч рублей.



