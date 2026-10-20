Жительницу Петербурга ужалил скорпион во время мытья фруктов из Таиланда
Жительница Санкт-Петербурга обратилась в больницу после укуса скорпиона, который приехал вместе с фруктами из Таиланда. Об этом сообщает «Фонтанка».
По информации издания, девушка решила помыть фрукты, привезённые из отпуска в Таиланде, и внезапно почувствовала боль в мизинце. На подушечке пальца появилась ранка. Затем пострадавшая заметила небольшого скорпиона в пакете с фруктами.
Девушку доставили в токсикологическое отделение НИИ имени Джанелидзе, где ей провели полное обследование. Интоксикации у петербурженки не выявили. Её отпустили домой спустя несколько часов. Отмечается, что в пакете могла находиться молодая особь.
Ранее сообщалось об инциденте в подмосковном лесу. Там мужчину укусила ядовитая змея.
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