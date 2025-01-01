Установили личность подозреваемого в теракте в Новом Орлеане

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Следователи в Соединённых Штатах Америки установили личность исполнителя теракта в Новом Орлеане (штат Луизиана), по итогам которого погибли не менее 10 человек, сообщил телеканал CBS.
По информации телеканала, подозреваемого зовут Шамсуд Дин Джаббар (Shamsud Din Jabbar). Данные подтвердили два федеральных чиновника.
Газета The Wall Street Journal обратила внимание, что виновнику происшествия было 42 года. Телекомпания CNN, ссылаясь на два осведомленных источника уверяет, что мужчина был гражданином Соединённых Штатов Америки.
Ранее телеканал Fox News передавал, что инициатором теракта был мигрант из Мексики, пересёкший границу США за два дня до случившегося. Вице-губернатор Луизианы отметил, что на пикапе мужчины нашли символику ИГИЛ*. Он въехал на территорию Штатов через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс.
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*организация признана террористической и запрещена в РФ
Газета The Wall Street Journal обратила внимание, что виновнику происшествия было 42 года. Телекомпания CNN, ссылаясь на два осведомленных источника уверяет, что мужчина был гражданином Соединённых Штатов Америки.
Ранее телеканал Fox News передавал, что инициатором теракта был мигрант из Мексики, пересёкший границу США за два дня до случившегося. Вице-губернатор Луизианы отметил, что на пикапе мужчины нашли символику ИГИЛ*. Он въехал на территорию Штатов через мексиканскую границу в районе города Игл-Пасс.
Читайте также:
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Увеличилось число пострадавших при наезде грузовика на пешеходов в Новом Орлеане
*организация признана террористической и запрещена в РФ
Ольга Енгалычева