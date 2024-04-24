Замминистра обороны Иванова поместили в СИЗО «Лефортово»

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Арестованного замминистра обороны РФ Тимура Иванова поместили в столичный СИЗО «Лефортово». Об этом в беседе с РИА Новости сообщил первый зампредседателя московской общественной наблюдательной комиссии Николай Зуев.
Он подчеркнул, что жалобы на условия содержания не поступали.
Зуев добавил, что Иванова посетил врач, который оценил его моральное состояние как стабильное. Арестованный не имеет хронических заболеваний.
Ранее адвокат Иванова сообщил, что его подзащитному вменяется вменяется помощь компаниям, который безвозмездно выполняли для него строительно-ремонтные работы. Эти фирмы являются подрядчиками Минобороны РФ.
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Зуев добавил, что Иванова посетил врач, который оценил его моральное состояние как стабильное. Арестованный не имеет хронических заболеваний.
Ранее адвокат Иванова сообщил, что его подзащитному вменяется вменяется помощь компаниям, который безвозмездно выполняли для него строительно-ремонтные работы. Эти фирмы являются подрядчиками Минобороны РФ.
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Анастасия Чинкова