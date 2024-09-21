Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галкина погибла в ДТП

Фото: официальный Telegram-канал МЧС РФ по Нижегородской области
Замминистра туризма и промыслов Нижегородской области Галина Галкина погибла в ДТП. Об этом сообщила пресс-служба правительства региона.
Авария произошла в пятницу вечером на трассе Нижний Новгород – Йошкар-Ола. В результате столкновения погибли три человека, ещё двое получили ранения.
Появилась информация о том, что в числе погибших значится нижегородская чиновница Галина Галкина, которая в этот вечер возвращалась домой из командировки в Йошкар-Оле.
Также отмечается, что в ДТП пострадали водитель автобазы Нижегородского кремя и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь.
Читайте также:
Стало известно, сколько лет дали водителю, сбившему девять человек в Благовещенске
На западе Москвы произошло крупное ДТП, есть погибшие
В Подмосковье оборудовали ещё 100 переходов с проекционной подсветкой
Появилась информация о том, что в числе погибших значится нижегородская чиновница Галина Галкина, которая в этот вечер возвращалась домой из командировки в Йошкар-Оле.
Также отмечается, что в ДТП пострадали водитель автобазы Нижегородского кремя и сотрудник регионального Агентства гостеприимства. В настоящее время они находятся в больнице, им оказывается вся необходимая помощь.
Читайте также:
Стало известно, сколько лет дали водителю, сбившему девять человек в Благовещенске
На западе Москвы произошло крупное ДТП, есть погибшие
В Подмосковье оборудовали ещё 100 переходов с проекционной подсветкой
Анастасия Чинкова