Стало известно, сколько лет дали водителю, сбившему девять человек в Благовещенске

В штате Калифорния у двух человек выявлено редкое паразитарное заболевание — байлисаскаридоз, вызываемое аскаридами енотов (Baylisascaris procyonis). Об этом сообщает Los Angeles Times со ссылкой на данные Департамента здравоохранения Лос-Анджелеса.