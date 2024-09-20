Стало известно, сколько лет дали водителю, сбившему девять человек в Благовещенске

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Пьяный мужчина в Благовещенске сбил девять человек, суд приговорил его к 14 годам исправительной колонии общего режима. Об этом информирует РИА Новости.
Напомним, что в Благовещенске автомобиль вылетел на тротуар и сбил пешеходов. На месте ДТП погибли три человека. Двое скончались в больнице. Помимо этого, еще четверо получили тяжелые травмы. Водителем оказался 59-летний Евгений Бакарюкин, который находился в состоянии алкогольного опьянения.
Кроме того, Благовещенский районный суд запретил мужчине заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами, на 3 года. Сообщается, что в пользу пострадавших с Бакарюкина было взыскано 15 000 000 рублей.
Ранее сообщалось, что у суда возникли вопросы к Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесения судебного решения. Подробнее читайте об этом в нашем материале.
До этого на Мичуринском проспекте в западной части Москвы произошло серьезное ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей три человека были госпитализированы с тяжелыми травмами, а еще трое скончались на месте.
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«Благовещенский районный суд назначил Бакарюкину Евгению наказание в виде 14 лет лишения свободы с отбываем в исправительной колонии общего режима», — зачитал текст решения судья.
Кроме того, Благовещенский районный суд запретил мужчине заниматься деятельностью, которая связана с управлением транспортными средствами, на 3 года. Сообщается, что в пользу пострадавших с Бакарюкина было взыскано 15 000 000 рублей.
Ранее сообщалось, что у суда возникли вопросы к Бакарюкину, которые могут повлиять на вынесения судебного решения. Подробнее читайте об этом в нашем материале.
До этого на Мичуринском проспекте в западной части Москвы произошло серьезное ДТП. В результате столкновения двух легковых автомобилей три человека были госпитализированы с тяжелыми травмами, а еще трое скончались на месте.
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Дарья Осипова