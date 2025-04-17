Замначальника Генштаба ВС РФ получил семь лет за взятку 36 млн руб

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Семь лет строгого режима за взятку в 36 миллионов рублей получил замначальника Генштаба ВС России Вадим Шамарин, пишет Mash. Фигуранта обвинили в мошенничестве по двум эпизодам — 26 и 10 миллионам рублей от руководителей пермского телефонного завода «Телта». За это он должен был увеличить закупки продукции предприятия за счет бюджета Минобороны. Подсудимый признал свою вину полностью. Гособвинитель запрашивал для Шамарина 12 лет со штрафом в 107 миллионов рублей.
Генерал-лейтенанта задержали в мае прошлого года и тогда же арестовали. Позже Шамарин согласился сотрудничать с прокуратурой по досудебному соглашению, дав показания на главу Первого управления Главного управления связи (ГУС) ВС РФ Александра Оглоблина. Сторона защиты указывала на заболевания Шамарина, мужчина дважды подавал заявление в МО РФ на СВО, но ответа не получил.
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Никита Кротов