Замначальника Генштаба ВС РФ получил семь лет за взятку 36 млн руб

Семь лет строгого режима за взятку в 36 миллионов рублей получил замначальника Генштаба ВС России Вадим Шамарин, пишет Mash. Фигуранта обвинили в мошенничестве по двум эпизодам — 26 и 10 миллионам рублей от руководителей пермского телефонного завода «Телта». За это он должен был увеличить закупки продукции предприятия за счет бюджета Минобороны. Подсудимый признал свою вину полностью. Гособвинитель запрашивал для Шамарина 12 лет со штрафом в 107 миллионов рублей.