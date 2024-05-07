Завербованного ГУР Украины сотрудника МЧС РФ задержали в Херсонской области

Видео: УФСБ РФ по Херсконской области
В Херсонской области сотрудники ВСБ задержали сотрудника МЧС, которого завербовала украинская разведка. Об этом сообщили в УФСБ России по региону.
«Жителя региона завербовали сотрудники Главного управления разведки Минобороны Украины, он по их заданию перевез и хранил по месту жительства самодельные взрывные устройства для совершения диверсионно-террористических актов», — говорится в сообщении ведомства.
Сейчас российские спецслужбы устанавливают личности сообщников задержанного и выясняют другие подробности. Возбуждено уголовное дело.
Накануне в Херсонской области задержали гражданина Украины, жителя села Новониколаевка, причастного к шпионажу по заказу украинских спецслужб. По версии следствия, с марта 2022 по января 2023 года мужчина собирал и передавал СБУ данные о местах сосредоточения военных, вооружения и военной техники подразделения ВС РФ с целью срыва выполнения задач российскими войсками в рамках СВО.
Читайте также:
ФСБ обвинила в госизмене украинца, выдавшего себя за беженца
Ликвидированный ФСБ украинский агент попал на видео
ФСБ РФ: в ЛНР задержали украинку за сбор данных в пользу Киева
Элина Позднякова