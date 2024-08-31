Советский чемпион по плаванию Робертас Жулпа умер в возрасте 64 лет

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Победитель Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР по плаванию Робертас Жулпа скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта Литвы.
О причинах смерти не сообщается. Уточняется, что накануне Жулпа обратился в медучреждение в Вильнюсе с жалобами на боли в спине, из-за которых начала отказывать правая нога. Иные подробности не называются.
На Олимпиаде спортсмен победил на дистанции 200 м брассом. На счету Жулпы победы на чемпионате Европы 1983 года на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4x100 м.
Ранее сообщалось, что бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев скончался в возрасте 82 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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На Олимпиаде спортсмен победил на дистанции 200 м брассом. На счету Жулпы победы на чемпионате Европы 1983 года на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4x100 м.
Ранее сообщалось, что бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев скончался в возрасте 82 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».
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Екатерина Коршунова