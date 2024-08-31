Top.Mail.Ru
Радио1
Главная / Новости / Спорт/ Советский чемпион по плаванию Робертас Жулпа умер в возрасте 64 лет

Советский чемпион по плаванию Робертас Жулпа умер в возрасте 64 лет

31 августа 2024, 13:02
Фото: iStock/jorgeantonio

Фото: iStock/jorgeantonio

Победитель Олимпийских игр 1980 года в составе сборной СССР по плаванию Робертас Жулпа скончался в возрасте 64 лет. Об этом сообщила пресс-служба Федерации водных видов спорта Литвы.
О причинах смерти не сообщается. Уточняется, что накануне Жулпа обратился в медучреждение в Вильнюсе с жалобами на боли в спине, из-за которых начала отказывать правая нога. Иные подробности не называются.

На Олимпиаде спортсмен победил на дистанции 200 м брассом. На счету Жулпы победы на чемпионате Европы 1983 года на дистанции 100 м брассом и в комбинированной эстафете 4x100 м.



Ранее сообщалось, что бывший президент Федерации фигурного катания на коньках России (ФФККР) Валентин Писеев скончался в возрасте 82 лет. Подробнее читайте в материале «Радио 1».

Читайте также:

«Вызвать смех – гордость для меня»: Как жил советский клоун и актер Юрий Никулин

В Москве умер бывший замначальника тыла Вооруженных сил генерал Древаль

Умер академик РАН, создатель биомедицинской электрохимии Валерий Сергиенко
#спортсмен
#плавание
#смерть
#олимпиада
#литва
Украинский спортсмен вновь отказался от фотографии с россиянином на Паралимпиаде
Украинец Комаров отказался от фото с россиянином Пульвером на Паралимпиаде
31 августа 2024, 02:04

Фото: istockphoto/PeopleImages

Украинский пловец Александр Комаров вновь отказался фотографироваться с российским спортсменом Кириллом Пульвером в рамках награждения на Паралимпийских играх 2024 года в Париже, передает РИА Новости.
Россиянин взял бронзу на дистанции 100 метров вольным стилем в классе S5 (с поражением опорно-двигательного аппарата). Украинец завоевал золотую медать, серебро досталось китайцу Го Цзиньчэню.

На пьедестале почета представители Украины и Китая сделали традиционное совместное фото, в то время как Пульвер расположился от них на некотором расстоянии.

Днем ранее Комаров также отказался от фото с Пульвером. Тогда спортсмены получали награды после дистанции 200 метров вольным стилем.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российским спортсменам разрешено соревноваться только в индивидуальных видах программы и в нейтральном статусе. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске к стартам 88 спортсменов из России.

Читайте также:

Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

«Позор и русофобия». Депутат – о снятии россиян с Паралимпиады

Гашек прокомментировал отказ шахматиста Дуды пожимать руку россиянину
#украина
#россия
#паралимпийские игры
#китай
#медаль
#спорт
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковный дзюдоист Топтыгин стал победителем первенства мира
30 августа 2024, 22:49

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Алексей Топтыгин из Подмосковья завоевал золотую медаль на первенстве мира по дзюдо в Перу. Об этом сообщили в пресс-службе Минспорта Московской области.
«Спортсмен из городского округа Щёлково выступал на мировом первенстве среди юношей в категории до 50 кг. В финальной встрече он взял верх над бразильцем Юри Переирой. На данный момент среди всех российских спортсменов на первенстве мира по дзюдо лишь Топтыгин удостоился награды высшего достоинства», – уточнили в министерстве.

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Первенство мира по дзюдо среди юношей и девушек до 18 лет проходит в столице Перу – Лиме с 28 по 31 августа. За медали турнира также поборются подмосковные спортсмены Эвелина Босиек из городского округа Домодедово и Рустам Кадзаев из Дмитровского городского округа.

Читайте также:

Чемпион мира по боксу провёл в Подмосковье занятие для ребят из Курской области

Подмосковные скейтеры завоевали 23 медали на чемпионате и первенстве России

Подмосковный этап «Кросса нации» пройдёт 21 сентября в Шатуре
#спорт
#минспорт мо
#первенство
#дзюдо
#спортсмены
#подмосковье
#московская область
#медали
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Журова объяснила отказ украинца от фото с россиянином на Паралимпиаде
30 августа 2024, 20:45

Фото: РИА Новости/Павел Бедняков

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова заявила, что украинские спортсмены отказываются фотографироваться с российскими из-за страха.
Так она прокомментировала ситуацию, когда украинца отказался от фото с россиянином на Паралимпиаде.

«Все спортсмены просто боятся последствий и не хотят, чтобы их осуждало население в соцсетях. Это не спортивная история. Просто спортсмены понимают последствия. Они хотят приехать с медалями в качестве героев Украины. А если сфотографируются с нашими, то впечатление у людей испортится, их начнут осуждать, хотя это абсолютный бред», — пояснила в беседе с NEWS.ru Журова.

Ранее украинский пловец Александр Комаров не стал фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на пьедестале почёта.

Читайте также:

Власти КНДР осудили своих атлетов за улыбку на фото с южнокорейцами на ОИ-2024

Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

«Позор и русофобия». Депутат – о снятии россиян с Паралимпиады
#история
#спортсмены
#депутат
#паралимпийские игры
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Попов допустил победу «Спартака» в матче с «Рубином»
30 августа 2024, 19:27

Фото: iStock/FotografieLink

Экс-игрок «Рубина» и сборной Казахстана Алексей Попов заявил, что в матче со «Спартаком», вероятнее всего, победа будет не за казанцами.
«Стихия «Рубина» — играть от обороны и пытаться поймать противника на контратаках. Главная задача «Спартака» — активно начать играть с первых минут, создавать моменты и не терять концентрацию до конца матча. В последнее время «Рубин» не разваливается, поэтому не думаю, что счёт будет крупный. Будет весёлая игра: со стороны «Спартака» будет много моментов, и, наверно, они выиграют, потому что команда намного сильнее», — высказался в беседе с Metaratings.ru Попов.

Ранее комментатор Константин Генич рассказывал об итогах матча «Спартака» и «Динамо» из Махачкалы в рамках Кубка России.

Читайте также:

Генич заявил о больших претензиях к игрокам «Спартака»

Туфрин заявил о давней «болезни» «Зенита»

Фёдоров заявил о правильном пути «Локомотива»
#игра
#спорт
#футбол
#матч
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Шубенков объяснил суперталант Дюплантиса
30 августа 2024, 19:16

Фото: iStock/Marko Rupena

Российский атлет и чемпион мира Сергей Шубенков заявил о том, что прыгун с шестом Арман Дюплантис обладает суперталантом.
«Арман – суперталант! Я бы сказал, что он талант среди всех талантов. Феноменальный персонаж просто. Не знаю, как он это делает. Мы сейчас живём в такое время, что можно просто порадоваться за такого парня. Видел также результаты в моей дисциплине», — поделился в беседе с Metaratings.ru Шубенков.

Он добавил, что этот спортсмен просто не может существовать без мирового рекорда.

Ранее вице-президент КХЛ Валерий Каменский комментировал решение «Спартака» назначить капитаном экс-игрока «Динамо» Андрея Миронова и отметил его лидерские качества.

Читайте также:

Семшов назвал идеальную команду для карьеры Дзюбы

Каменский назвал Миронова жёстким лидером

Власти КНДР осудили своих атлетов за улыбку на фото с южнокорейцами на ОИ-2024
#спортсмен
#олимпиада 2024
#мнение
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Чемпион мира по боксу провёл в Подмосковье занятие для ребят из Курской области
30 августа 2024, 13:39

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Мастер-класс по боксу провёл для детей, эвакуированных из Курской области, чемпион мира по версии Всемирной боксерской ассоциации WBA Gold (2021) Роман Андреев, спортивное мероприятие состоялось на территории детского оздоровительного лагеря «Родник» в Пушкинском городском округе, сообщает пресс-служба Минспорта Московской области.
«В мероприятии приняли участие свыше 140 детей, которые сейчас живут в пункте временного размещения. На мастер-классе Роман Андреев рассказал ребятам о своём спортивном пути и научил боксёрским приёмам. Кроме того, он раздал автографы и сфотографировался со всеми желающими», — говорится в сообщении.
Кроме того, для ребят было организовано любительское состязание «Русский шапочный бой».

Читайте также:

Подмосковные скейтеры завоевали 23 медали на чемпионате и первенстве России

Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Семшов назвал идеальную команду для карьеры Дзюбы
#пушкинский округ
#курская область
#бокс
#мастер-класс
#минспорта мо
#дети
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Подмосковные скейтеры завоевали 23 медали на чемпионате и первенстве России
30 августа 2024, 11:29

Фото: пресс-служба Минспорта МО

Четыре золотых, восемь серебряных и одиннадцать бронзовых медалей завоевали спортсмены из Московской области на чемпионате и первенстве России по спидскейтингу, сообщает пресс-служба Минспорта Подмосковья.
«В команду Московской области вошёл 21 спортсмен. Десять медалей подмосковная сборная завоевала на чемпионате страны и ещё тринадцать — на соревнованиях национального первенства», — отмечается в сообщении.
Представитель Подмосковья Максим Гуцалов выиграл семь медалей чемпионата: золото в дисциплине «трек 1000 метров», а также два серебра и четыре бронзы в ряде других дисциплин. Призёрами чемпионата стали также Виктория Юденкова и Максим Таширев.

Награды первенства России в копилку подмосковной сборной принесли Маргарита Ручейкова. Фёдор Павлов, Алиса Филатова и Диана Махмудова, а Виктория Ручейкова завоевала сразу три высших награды.

Читайте также:

Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде

Семшов назвал идеальную команду для карьеры Дзюбы

Булыкин прокомментировал новый формат Лиги чемпионов
#чемпионат россии
#первенство
#медали
#минспорта мо
#московская область
#подмосковье
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Украинский пловец отказался фотографироваться с россиянином на Паралимпиаде
30 августа 2024, 11:23

Фото: istockphoto/PeopleImages

Украинский пловец Александр Комаров не стал фотографироваться с россиянином Кириллом Пульвером на пьедестале почёта. Оба стали призёрами финального заплыва на 200 метров вольным стилем в классе S5 на Паралимпиаде.
Российский пловец завоевал серебряные медали, а украинец стал бронзовым призёром, сообщает «Спортбокс.ру». По традиции спортсмены, занявшие призовые места, фотографируются вместе на пьедестале почёта. Российский пловец сделал совместный снимок с чемпионом соревнований Франческо Боччардо из Италии. На снимке пловцы стоят рядом. Украинский же спортсмен демонстративно держится в стороне, в заметном отдалении от них.

Паралимпиада в Париже завершится 8 сентября. Российским спортсменам разрешено соревноваться только в индивидуальных видах программы и в нейтральном статусе. Международный паралимпийский комитет (IPC) объявил о допуске к стартам 88 спортсменов из России.

Читайте также:

«Позор и русофобия». Депутат – о снятии россиян с Паралимпиады

Гашек прокомментировал отказ шахматиста Дуды пожимать руку россиянину

Украинская фехтовальщица Харлан отказалась пожать руку россиянке Смирновой на ЧМ-2023 в Милане
#медали
#традиции
#спортсмены
#приз
#россия
#украина
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Семшов назвал идеальную команду для карьеры Дзюбы
29 августа 2024, 21:13

Фото: РИА Новости/Владимир Астапкович

Бывший футболист сборной России Игорь Семшов заявил, что для сохранения карьеры спортсмена Артёма Дзюбы идеальными вариантом стали бы «Химки».
«Этому клубу Артем точно поможет, «Химки» — удобный вариант, там собраны хорошие футболисты. «Химки» были бы для Дзюбы идеальным вариантом продолжения карьеры», — ответил в беседе с «РБ Спорт» Семшов.

Он также выразил уверенность в том, что у Дзюбы всё ещё есть шанс найти себя в какой-либо команде, есть силы для игры, и в этом плане всё зависит от желания и рвения самого футболиста.

Напомним, что последним клубом, за который выступал Дзюба, был московский «Локомотив», но там не стали продлевать контракт со спортсменом.

Ранее учредитель костромского «Спартака» Дмитрий Хотимский заявлял о том, что Артём Дзюба является гениальным футболистом, и клубу было бы интересно пригласить его.

Читайте также:

Хотимский назвал Дзюбу гениальным

Мостовой раскрыл, кому нужен Дзюба

Баранник: Дзюба, думаю, где-нибудь «всплывёт»
#химки
#спорт
#контракт
#игры
#футбол
Следите за нашими новостями
в удобном формате
Достижения.рф