Зампред Синода РПЦ Кипшидзе: Дело в отношении высадившей Твикса — чрезмерно

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Зампредседателя синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе высказал мнение о том, что заведение уголовного дела в отношении проводницы, высадившей кота Твикса из поезда, является чрезмерной мерой.
«Я не видел материалов, которые легли в основу возбуждения уголовного дела. Но мне кажется, что в этом случае эта реакция чрезмерна. Дело в том, что на эту ситуацию возникла очень острая общественная реакция. К сожалению, те, кто выступают за права животных, на мой взгляд, проявили своё намерение полностью игнорировать какие-либо интересы этой проводницы. Они низвели её до уровня какого-то мирового зла, что совершенно неадекватно», — пояснил в беседе с Газета.ру Кипшидзе.
Он призвал адекватно оценивать действия работницы.
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