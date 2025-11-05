Достижения.рф

Зампреда «Яблока» Шлосберга* приговорили к 420 часам обязательных работ

Фото: iStock/AMilkin

Мировой суд в Пскове приговорил зампреда партии «Яблоко» и руководителя регионального отделения Льва Шлосберга* к 420 часам обязательных работ по делу о повторном нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области.



Согласно сообщению, 5 ноября 2025 года мировой судья судебного участка №38 города Пскова признал Шлосберга* виновным по статье об уклонении от исполнения обязанностей, предусмотренных законодательством об иноагентах.

Как установил суд, в период с 12 мая по 31 июля 2024 года Шлосберг* не менее пяти раз публиковал на своей странице в одной из соцсетей информационные материалы без обязательной маркировки, указывающей на то, что они «произведены, распространены или направлены иностранным агентом, либо касаются деятельности иностранного агента».

Ранее политика дважды привлекали к административной ответственности по статье о нарушении порядка деятельности иноагента. Учитывая повторность нарушений, действия Шлосберга* квалифицировали как уголовное преступление.

*признан Минюстом РФ иноагентом
Анастасия Чинкова

