Зампреда «Яблока» Шлосберга* приговорили к 420 часам обязательных работ

05 ноября 2025, 11:02

Фото: iStock/AMilkin

Мировой суд в Пскове приговорил зампреда партии «Яблоко» и руководителя регионального отделения Льва Шлосберга* к 420 часам обязательных работ по делу о повторном нарушении порядка деятельности иностранного агента. Об этом сообщает объединённая пресс-служба судов Псковской области.