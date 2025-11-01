На экономиста Иноземцева* завели дело о нарушении закона об иноагентах

01 ноября 2025, 12:21

Владислав Иноземцев (Фото: РИА Новости/Виталий Белоусов)

В отношении экономиста Владислава Иноземцева* возбудили уголовное дело за нарушение закона об иноагентах (статья 330.1 УК). Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Московской области.