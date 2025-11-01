На экономиста Иноземцева* завели дело о нарушении закона об иноагентах
В отношении экономиста Владислава Иноземцева* возбудили уголовное дело за нарушение закона об иноагентах (статья 330.1 УК). Об этом ТАСС сообщили в прокуратуре Московской области.
По данным ведомства, Иноземцев*, дважды за год привлекавшийся к административной ответственности, продолжал распространять материалы в одном из мессенджеров и на видеохостинге без обязательной маркировки. Стоит отметить, что экономиста внесли в соответствующий реестр в мае 2023 года.
Также агентство, ссылаясь на ГСУ СК по Московской области, сообщило о том, что Иноземцева* объявили в розыск.
Ранее сообщалось, что столичный суд оштрафовал на 50 тысяч рублей актера Семена Трескунова* за нарушение порядка деятельности иноагента (статья 19.34 КоАП).
