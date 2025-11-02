Музыкального критика Артемия Троицкого* требуют внести в список террористов
Глава ФПБК Бородин призвал внести Артемия Троицкого* в список террористов
Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин призвал внести музыкального критика Артемия Троицкого* в список террористов в России. Он опубликовал соответствующее обращение в своём Telegram-канале.
Бородин заявил, что Троицкий* призывал к расправе над политиками, распространял ложную информацию о СВО и оскорблял Россию. По мнению главы ФПБК, критик ведёт информационную войну против страны.
«Статус иноагента для таких людей — это лишь формальность. Она не останавливает ядовитую пропаганду, которую Троицкий* продолжает изливать на вражеских каналах, в основном украинских», — отметил политик.Под руководством Бородина ФПБК направило обращения в российские ведомства. Организация просит проверить деятельность Троицкого* и включить его в список террористов и экстремистов. Руководитель проекта подчеркнул, что считает призывы журналиста к насилию не выражением критики, а прямым разжиганием и содействием террору.