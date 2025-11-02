Музыкального критика Артемия Троицкого* требуют внести в список террористов

02 ноября 2025, 19:54

Глава ФПБК Бородин призвал внести Артемия Троицкого* в список террористов

Артемий Троицкий* (Фото: РИА Новости/Илья Питалев)

Глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин призвал внести музыкального критика Артемия Троицкого* в список террористов в России. Он опубликовал соответствующее обращение в своём Telegram-канале.





Бородин заявил, что Троицкий* призывал к расправе над политиками, распространял ложную информацию о СВО и оскорблял Россию. По мнению главы ФПБК, критик ведёт информационную войну против страны.

«Статус иноагента для таких людей — это лишь формальность. Она не останавливает ядовитую пропаганду, которую Троицкий* продолжает изливать на вражеских каналах, в основном украинских», — отметил политик.

