Замужняя туристка ответила перед судом за домогательства к 18-летнему парню
38-летнюю гражданку Ирландии Рафаэллу Ричер Мартинс Бернс признали виновной в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему туристу в отеле на Майорке. Инцидент произошёл в июне 2025 года, однако судебное заседание состоялось только накануне, 23 июня.
Как сообщает издание Daily Star, происшествие случилось в сауне гостиницы Martinique в курортном городе Магалуф. Замужняя ирландка, отдыхавшая с супругом, познакомилась там с 18-летним шведским туристом. На слушании в испанском суде Бернс заявила, что ее охватило сексуальное возбуждение. Она полагала, что между ними есть взаимный интерес, и они флиртуют.
Женщина начала прикасаться к юноше без его согласия. Потерпевший незамедлительно обратился с жалобой на неподобающее поведение. Подсудимая принесла извинения в суде.
Бернс полностью признала свою вину. Несмотря на то что ей грозило до 18 месяцев тюремного заключения, суд назначил наказание в виде штрафа: 2700 евро (около 229 тысяч рублей) и дополнительную компенсацию потерпевшему в размере 500 евро (примерно 42,4 тысячи рублей).
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