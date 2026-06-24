Замужняя туристка ответила перед судом за домогательства к 18-летнему парню

24 июня 2026, 20:54

DS: 38-летняя туристка приставала к 18-летнему юноше в Испании

Фото: istockphoto/Zolnierek

38-летнюю гражданку Ирландии Рафаэллу Ричер Мартинс Бернс признали виновной в сексуальных домогательствах к несовершеннолетнему туристу в отеле на Майорке. Инцидент произошёл в июне 2025 года, однако судебное заседание состоялось только накануне, 23 июня.