Жителя Петербурга задержали полицейские за стрельбу у ЗАГСа после свадьбы

12 июля 2025, 16:36

Фото: istockphoto/???? ??????

За стрельбу у ЗАГСа задержан полицией местный житель Санкт-Петербурга. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД России, инцидент произошел в Василеостровском районе города.





Мужчина стал стрелять из травматики «в пылу свадебного веселья», пояснили правоохранители. Виновниками переполоха оказались 23-летний жених и его друг.





«…Решили добавить «адреналина»: достали травматический пистолет и устроили безрассудную пальбу в воздух, шокировав не только гостей мероприятия, но и случайных прохожих», — добавили в ГУМВД.

