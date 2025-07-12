Жителя Петербурга задержали полицейские за стрельбу у ЗАГСа после свадьбы
За стрельбу у ЗАГСа задержан полицией местный житель Санкт-Петербурга. Как уточнили в пресс-службе регионального управления МВД России, инцидент произошел в Василеостровском районе города.
Мужчина стал стрелять из травматики «в пылу свадебного веселья», пояснили правоохранители. Виновниками переполоха оказались 23-летний жених и его друг.
«…Решили добавить «адреналина»: достали травматический пистолет и устроили безрассудную пальбу в воздух, шокировав не только гостей мероприятия, но и случайных прохожих», — добавили в ГУМВД.Ведется уголовное дело по статье «Хулиганство», фигурантов задержали в одном из ресторанов Северной столицы. Сейчас решают вопрос об избрании меры пресечения.