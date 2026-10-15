Запертая в туалете инструктор по дайвингу пропала без вести при крушении судна

15 октября 2026, 21:15

Detik: на Бали ищут запертую в туалете инструктора по дайвингу

Фото: istockphoto/Photoservice

У берегов индонезийского острова Бали продолжается поисковая операция после крушения туристического судна. Инцидент произошел 13 октября у пляжа Бату-Болонг на курорте Чангу, пишет портал Detik.