Запертая в туалете инструктор по дайвингу пропала без вести при крушении судна
У берегов индонезийского острова Бали продолжается поисковая операция после крушения туристического судна. Инцидент произошел 13 октября у пляжа Бату-Болонг на курорте Чангу, пишет портал Detik.
На борту затонувшего судна находились 30 человек, включая 21 иностранного туриста. Спасателям удалось извлечь из воды пятерых членов экипажа и 24 пассажиров.
Судьба 23-летней инструктора по дайвингу Вероники Беатрикс Джессики из Джакарты остается неизвестной. По имеющейся информации, в момент крушения девушка находилась в туалете и не смогла выбраться из-за сильного напора воды. На текущий момент ее тело, как и обломки судна, найти не удалось.
В район поисков прибыли родители пропавшей девушки и ее молодой человек. Мать Вероники заметили плачущей в ближайшем порту. Поиски продолжаются.
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