Заплевавшего пассажиров самолёта россиянина оштрафовали на 600 тысяч рублей

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Россиянина, плевавшего в людей на рейсе Utair, оштрафовали более чем на полмиллиона рублей.
Об этом говорится в Telegram-канале Уральской транспортной прокуратуры. Районный суд Перми признал 40-летнего гражданина России виновным в незаконном приобретении и хранении наркотиков, а также хулиганстве. Дебошир выплатит штраф в размере 600 тысяч рублей.
По данным суда, пассажир, летевший рейсом из Сургута в Москву в январе 2024 года, взял на борт самолёта наркотики, употребил их, а после этого устроил беспорядок в салоне. Он плевался, конфликтовал и вёл себя неадекватно.
Из-за дебошира командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Перми. Там мужчину сразу же передали полиции.
Изначально компания хотела отсудить у дебошира 800 тысяч рублей. Во столько оценили сорванный пассажиром рейс.
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По данным суда, пассажир, летевший рейсом из Сургута в Москву в январе 2024 года, взял на борт самолёта наркотики, употребил их, а после этого устроил беспорядок в салоне. Он плевался, конфликтовал и вёл себя неадекватно.
Из-за дебошира командир воздушного судна принял решение совершить вынужденную посадку в международном аэропорту Перми. Там мужчину сразу же передали полиции.
Изначально компания хотела отсудить у дебошира 800 тысяч рублей. Во столько оценили сорванный пассажиром рейс.
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Алёна Самарева