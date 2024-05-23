Брат Нукеновой рассказал о новом убийстве Бишимбаевым

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Экс-министр нацфинансов Казахстана Куандык Бишимбаев много лет назад избежал наказания за насмерть сбитого ребенка,
Об этом в интервью казахстанскому телеведущему Тимуру Балымбетову рассказал брат Нукеновой — Айтбек Амангельды. Он узнал о случившемся еще в ноябре 2023 года, от женщины, которая осталась анонимной. По его словам, случай произошел очень давно.
В день трагедии Бишимбаев был пьян. Ответственность за смерть ребенка взял на себя знакомый. После этого он отсидел в ИВС три месяца и ушел в армию. В результате благодаря Бишимбаеву он построил успешную карьеру.
Ранее о том, что приговоренный к 24 годам тюрьма за убийство гражданской жены Бишимбаев виновен еще в одной смерти говорила мать погибшей. Информацию обещало проверить МВД.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась из-за ревности. Бишимбаев избивал жену до смерти около 8 часов.
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В день трагедии Бишимбаев был пьян. Ответственность за смерть ребенка взял на себя знакомый. После этого он отсидел в ИВС три месяца и ушел в армию. В результате благодаря Бишимбаеву он построил успешную карьеру.
Ранее о том, что приговоренный к 24 годам тюрьма за убийство гражданской жены Бишимбаев виновен еще в одной смерти говорила мать погибшей. Информацию обещало проверить МВД.
Трагедия произошла в ноябре 2023 года в ресторане Астаны DAU. По версии гособвинения, пара поссорилась из-за ревности. Бишимбаев избивал жену до смерти около 8 часов.
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Алёна Самарева