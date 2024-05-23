Брат Нукеновой рассказал о новом убийстве Бишимбаевым

Алтайский маньяк Виталий Манишин принимал участие в расследовании одного из своих убийств еще до задержания. Об этом журналистам сообщил следователь по особо важным делам первого отдела по расследованию особо важных дел следственного управления СК РФ по Алтайскому краю Иван Зеленский.