В Наро-Фоминске спасли собаку, упавшую в подвал заброшенного здания

Фото: пресс-служба Мособлпожспаса
Собаку, которая упала в подвал в заброшенном детском лагере на территории Ново-Фоминского округа, выручили спасатели, сообщает пресс-служба Мособлпожспаса.
«В единую службу экстренных вызовов «Система-112» обратились свидетели происшествия. Они услышали собачий лай, пошли на звук и увидели собаку на дней цокольного этажа», — говорится в сообщении.Прибывшие на место спасатели увидели, что глубина подвала, где находится животное, составляет около четырёх метров, поэтому спустились с помощью альпинистского снаряжения. Испуганная собака вела себя агрессивно и не подпускала к себе людей, тогда один из спасателей накинул на неё куртку. Собаку удалось схватить, а чтобы она не покусала спасителей, они надели на руки защитные краги. С помощью верёвок собаку подняли из подвала.
Оказавшись на свободе, она немедленно убежала.
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Лев Каштанов