В российском городе мигрант устроил смертельное ДТП и сбежал из патрульной машины

31 марта 2026, 14:38

В Нижнем Новгороде иностранец устроил ДТП со смертельным исходом и сбежал

В Нижнем Новгороде мигрант устроил жёсткое ДТП и сбежал из патрульной машины. Авария произошла днём 19 марта на улице Ларина. Подробности сообщает МВД России по региону.





35-летний водитель на «Ладе» предпринял небезопасный маневр, выехал на обочину и сбил 76-летнего мужчину. Пенсионер получил тяжёлые травмы и скончался на следующий день в больнице.



После ДТП виновник аварии дождался сотрудников ДПС, прошёл медосвидетельствование, а затем сбежал из патрульной машины. Правоохранители оперативно нашли мужчину в Самаре и вернули в Нижний Новгород.



Выяснилось, что задержанный — иностранец, который находится в России незаконно. Ранее водителя уже привлекали к уголовной ответственности за нарушение ПДД. Сейчас нарушитель находится под арестом.





